Il colpo in difesa arriva dalla rivale: Tare lo vuole a tutti i costi

Le ultimissime sul grande affare che il Direttore sportivo del Milan vuole mettere a segno a tutti i costi: il punto della situazione

E’ tempo di fare sul serio sul mercato per il Milan. Igli Tare è pronto a mettere a segno i primi colpi, dopo aver incassato con la cessione di Tijjani Reijnders. A Milanello così è atteso Samuele Ricci per il quale è stato trovato un accordo per 25 milioni di euro totali, 23 milioni di base fissa piĂą 2 milioni di bonus. Poi sarĂ il turno di Luka Modric, che sbarcherĂ a Milano una volta concluso il Mondiale per Club che sta disputando con la maglia del Real Madrid.

A centrocampo, come è noto, il Milan ci sta provando concretamente per Jashari, vero pallino di Igli Tare, ma presto le attenzioni si sposteranno in difesa. D’altronde Massimiliano Allegri aspetta due terzini, uno destro e uno sinistro, oltre che un centrale.

Malick Thiaw non ha ancora detto sì al Como, ma sul suo addio ci sono davvero pochi dubbi. Se non vestirĂ la casacca azzurra dei lariani lascerĂ l’Italia e per sostituirlo al momento c’è il nome Giovanni Leoni.

Milan, non solo Leoni: colpo dall’Atalanta

Il centrale italiano, però, non sarĂ il solo che varcherĂ i cancelli di Milanello: “Il Milan sta costruendo, per il futuro, una difesa giovanissima. Interessa Leoni, un 2006, giovane ma giĂ forte e con una buona esperienza. Quello che piace del difensore del Parma è la grande personalitĂ e la chiave per prenderlo potrebbe essere l’inserimento di Liberali. Non so perchĂ©, ma il ragazzo rossonero è sempre stato messo da parte dal Milan”, afferma Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube.

Poi prosegue confermando che arriverĂ un difensore esperto: “Non pensiamo, però, che Allegri voglia subito affidare le chiavi della difesa del Milan a un 2006. Ecco perchĂ© vi dico un nome, non uscito nelle scorse ore, che piace al Milan. Attenzione a Djimsiti, capitano dell’Albania, giocatore esperto e connazionale di Tare che lo osserva con una certa attenzione e una certa cura. Altri due nomi per la difesa sono: Honest Anohor, giocatore che piace e Beppe Riso ha giĂ parlato di lui al Milan, poi c’è l’arrivo di Messaoudi, 2009 che sembra si aggregherĂ ai rossoneri, ma non so se verrĂ inserito subito nella prima squadra”. Ha concluso Pellegatti