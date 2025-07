Milan, nuovo colpo di Tare: prenotate le visite mediche

La società rossonera ha chiuso un acquisto importante per rinforzare la squadra: ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato.

I tifosi del Milan sono impazienti di vedere come sarà il calciomercato estivo 2025. Dopo una stagione molto deludente, si aspettano una campagna acquisti in grado di migliorare sensibilmente una squadra piena di difetti.

Il centrocampo è sicuramente un reparto che necessita di interventi pesanti, soprattutto dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Igli Tare ha già annunciato l’arrivo di Luka Modric, che farà le visite mediche e firmerà dopo aver terminato il Mondiale per Club con il Real Madrid. Oltre al croato, devono arrivare almeno altri due innesti in mediana.

Centrocampo Milan: in arrivo un nuovo acquisto

Uno dei nuovi volti del Milan di Massimiliano Allegri sarà Samuele Ricci. In questi giorni Tare ha raggiunto l’accordo con il giocatore e con il Torino. La spesa per il cartellino dovrebbe essere di 25 milioni di euro, bonus compresi. Un investimento che i rossoneri avrebbero fatto anche a gennaio scorso, però allora Urbano Cairo non volle vendere il suo gioiello, al quale comunque promise la cessione in estate.

Ricci è stato accontentato, vestirà la maglia del Milan nella stagione 2025/2026. La giornata di giovedì sarà quella nella quale sosterrà le consuete visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al club. Ufficialmente sarà il primo acquisto del nuovo corso targato Tare-Allegri.

C’è grande curiosità di vedere se, dopo le buone stagioni al Torino, il centrocampista toscano si confermerà anche in una piazza esigente come Milano. Le pressioni sono maggiori, la maglia è più pesante, bisogna dimostrare di essere all’altezza. Ricci ha grandi motivazioni, sa di avere una chance importante per la sua carriera e non vuole sprecarla.