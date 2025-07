Addio all’Inter per volare al Milan: colpo vincente

Nuovo derby di mercato tra Milan e Inter, i rossoneri piazzano il sorpasso: rinforzo di alto livello in arrivo per il Diavolo

Si lancia in una campagna di rafforzamento sempre più intensa e aggressiva, il Milan, che ha bisogno di colpi di alto livello per puntare in alto. Un nuovo ciclo deve aprirsi, anche al netto delle partenze di alcuni big, e per questo Tare è al lavoro per stravolgimenti importanti.

Il direttore sportivo sta coordinando il proprio lavoro con Massimiliano Allegri, tra pochi giorni i rossoneri saranno già al lavoro per preparare in campo la nuova stagione e l’intenzione è di consegnare quanto prima al tecnico livornese i rinforzi richiesti. Motivo per il quale in questi giorni si sta assistendo a una decisa accelerazione, dopo una fase un po’ più interlocutoria, servita per mettere le basi di alcune trattative.

Uno dei fili conduttori è la sfida a distanza con l’Inter. Vinta già una prima volta, con il blitz vincente per Samuele Ricci, che era anche un obiettivo dei nerazzurri. Adesso, il Diavolo ci riprova e prepara il sorpasso anche per un altro obiettivo di mercato. Un nome di cui si è iniziato a parlare concretamente negli ultimi giorni e che potrebbe rappresentare un rinforzo prospettico di altissimo livello.

Milan, scatto in avanti per Martim Fernandes: beffa a tutte le big

Il Milan vuole battere i nerazzurri anche per Martim Fernandes. Si tratta di un 19enne laterale destro, di proprietà del Porto, giocatore visto all’opera al Mondiale per Club e che sembra avere le stimmate del predestinato.

Non a caso, i lusitani, sul suo contratto, avrebbero già apposto una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Una cifra considerevole e che spaventa, anche se ci sarebbe fiducia nella possibilità di abbassare gradualmente le richieste del Porto.

Secondo il giornalista turco Ekrem Konur, uno degli insider di mercato più seguiti su ‘X’, il Milan starebbe prendendo contatti per Martim Fernandes e in questo momento penserebbe addirittura a superare di slancio tutta la concorrenza. Non c’è soltanto l’Inter a cercarlo, anche il Napoli tra le italiane ha preso informazioni sul terzino destro. Così come hanno fatto Real Madrid, Bayer Leverkusen, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham e Liverpool. Insomma, c’è una discreta folla su questo promettente giocatore lusitano, ma il Milan fa sul serio, eccome.