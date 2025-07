Col Napoli è tutto finito: il Milan è pronto ad accoglierlo

Il Milan pensa a un grande colpo dal Napoli, la svolta che cambia tutto: Allegri mette nel mirino un azzurro in uscita

Dopo la durissima annata appena trascorsa, il Milan vuole riscattarsi. Sognando magari di fare come il Napoli, che dodici mesi fa, proprio come i rossoneri, veniva da un campionato fallimentare. E che però, ripartendo da un tremendo decimo posto, ha avuto la forza e la pazienza di ricostruirsi, fino a rivincere lo scudetto.

L’esempio dato dagli azzurri è quello da seguire, anche se naturalmente non sarà semplice, né automatico che si possa lottare per il titolo e vincerlo puntando soltanto sul campionato, in assenza delle coppe europee. Il Napoli aveva Conte, che ha restituito smalto alla squadra azzurra. Il Milan si affida a Massimiliano Allegri e dietro le quinte alla competenza di Igli Tare, un binomio che di per sé è garanzia quanto meno di ritorno a un’alta competitività.

Dalle risposte che arriveranno dal calciomercato, si capirà molto delle effettive prospettive del Diavolo. E uno dei rinforzi più importanti e cruciali per i rossoneri potrebbe arrivare proprio dal Napoli campione d’Italia. Una squadra che a sua volta si sta rinforzando e che però si appresta a salutare alcuni dei protagonisti del recente passato. C’è un giocatore in particolare su cui il Milan avrebbe messo gli occhi e che farebbe comodo.

Milan, è Simeone il bomber di scorta: gli scenari

Stiamo parlando di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino anche in questa stagione, come nella precedente, ha trovato davvero poco spazio e poca possibilità di esprimersi, con un minutaggio assai limitato.

Il suo triennio partenopeo è stato comunque pieno di soddisfazioni, considerando i due scudetti vinti. Ma adesso, anche alla luce del fatto che il Napoli sta cercando un’altra punta per alternarsi con Lukaku, il suo tempo al ‘Maradona’ appare ormai definitivamente concluso.

Le voci di mercato iniziano a farsi insistenti su di lui, Simeone piace a Pisa e Genoa, ma il Milan intenderebbe provarci. Del resto, i rossoneri, dopo gli addii di Abraham e Jovic, hanno bisogno di un attaccante che faccia da sparring partner a Gimenez. Ci sono tanti nomi nel mirino del Diavolo, ma per ognuno di loro ci sono delle difficoltà evidenti, in termini di cifre richieste e di tanta concorrenza. Simeone potrebbe essere un profilo decisamente più abbordabile.