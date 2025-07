Contrordine Milan, resterà in rossonero: Allegri ha dato l’ok

Potrebbe clamorosamente saltare una cessione in casa Milan, Allegri ha dato l’ok per tenerselo: i dettagli

Massimiliano Allegri è in stretto contatto con Igli Tare per la costruzione della squadra. Il Milan ha bisogno di tanti nuovi innesti per sistemare la rosa. Eppure, giugno è ormai finito e, come al solito, i rossoneri sono in netto ritardo a meno di una settimana dall’inizio del ritiro. Tutto fatto per Samuele Ricci, atteso giovedì a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto: arriva dal Torino per poco più di 20 milioni, la classica cifra in stile Giorgio Furlani.

Servirà un’offerta ben più alta per arrivare ad Ardon Jashari del Club Bruges, per il quale chiede 40 milioni con bonus compresi (per ora il Milan non va oltre i 32 milioni). Proseguono i contatti: la volontà del Milan è quella di regalare ad Allegri un altro centrocampista oltre a Ricci e a Luka Modric, l’allenatore avrebbe voluto Granit Xhaka ma l’affare sembra destinato a settembre. Per completare il reparto, Allegri potrebbe chiedere alla società di bloccare una cessione che sembrava ormai scontata.

La cessione può saltare, il Milan se lo tiene?

Il Bologna ieri ha ufficializzato il non riscatto di Tommaso Pobega, che tornerà quindi in rossonero. Troppo alta per Giovanni Sartori la richiesta di 12 milioni per l’acquisto del centrocampista, nonostante il gradimento di Vincenzo Italiano per un ragazzo che aveva allenato anche i tempi dello Spezia. L’ex centrocampista ha fatto comunque un’ottima stagione per presenze e per gol e il Bologna lo avrebbe tenuto volentieri, ma non a quelle cifre.

Non è da escludere quindi che fra le parti possa aprirsi una nuova trattativa per arrivare ad un accordo diverso, magari prolungando il prestito o con l’acquisto a titolo definitivo ma a prezzo più basso. Il Milan ci rifletterà, ma occhio alla possibile mossa a sorpresa di Allegri. L’allenatore ha trovato un certo feeling con la Juventus con Adrien Rabiot, giocatore che ha delle buone doti di quantità e di qualità. Pobega per caratteristiche è molto simile al francese e nel 4-3-3 che ha in mente l’allenatore potrebbe giocare nel suo ruolo preferito, cioè la mezzala. Ecco quindi che il tecnico riflette sulla possibilità di tenerlo, ma tutto dipenderà dalle offerte: se arriveranno proposte interessanti, il Milan lo lascerà andare, così da registrare anche una plusvalenza. Pobega però può tornare utile sia per le qualità ma anche per la questione liste.