Svelato il gesto di Modric per il Milan: i tifosi rossoneri già lo amano

Il gesto di Modric è da applausi, ha deciso di farlo solo per il Milan: i tifosi lo amano già, tutti i dettagli

In attesa di Samuele Ricci, che arriverà a Milano domani per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto, c’è fermento anche per l’altro arrivo: Luka Modric. A grande sorpresa, Igli Tare ha raggiunto l’accordo con il centrocampista croato, libero a parametro zero dopo la scadenza col Real Madrid. Il torneo per i Blancos prosegue: ieri hanno eliminato la Juventus agli ottavi di finale e puntano ovviamente dritti alla finale, ma il Milan spera che il percorso possa finire prima in modo da anticipare l’arrivo del giocatore.

A 40 anni, è un sogno per entrambe le parti coinvolti: per i rossoneri, che vedono arrivare un campione straordinario, e per il giocatore stesso, da sempre tifoso milanista. E per questo, inevitabilmente, c’è grandissima attesa per il suo arrivo da parte dei tifosi. Ma quando sarà a Milano? Tutto, come detto, dipende da quando finirà il percorso del Real Madrid al Mondiale per Club, ma Modric ha già le idee molto chiare su quanto inizierà questa nuova avventura per lui.

Modric non perde tempo, la decisione è clamorosa

Subito dopo la fine del torneo degli States, Modric avrà ovviamente un periodo di meritato riposo al termine di una stagione infinita. Dopodiché, è atteso a Milano per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto. E, soprattutto, per mettersi subito a disposizione di Massimiliano Allegri. A proposito di questo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Pallone d’Oro del 2018 ha già preso una importante decisione.

Pare che il croato abbia dato disponibilità ad accorciare le sue vacanze per essere a Milanello il prima possibile: inizialmente, il suo arrivo era previsto per inizio agosto, invece, scrive la rosea, dovrebbe essere anticipato di qualche giorno, in modo da essere già al lavoro con la squadra e con Allegri per fine luglio. Un gesto di grande professionalità da parte di un campione assoluto che ha l’obiettivo di portare sì la sua qualità ma anche la sua esperienza e abitudine alla vittoria. Di certo da lui non ci si può aspettare grande continuità di minutaggio (anche se negli ultimi anni non ha avuto problemi di infortuni), ma servirà una gestione oculata. In questo modo potrà rendersi utile alla causa grazie alla sua qualità e classe estrema, capace di cambiare il volto delle partite in qualsiasi momento. Vederlo a San Siro con la maglia del Milan sarà sicuramente una grande emozione.