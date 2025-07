Allegri blocca la trattativa: salta la cessione

Il Milan ha respinto un’offerta delle ultime ore, i rossoneri non lo vogliono vendere per volontà di Allegri. I dettagli

Proseguono, non senza fatica, le trattative di calciomercato in casa Milan. Massimiliano Allegri, scelto dalla dirigenza per questo nuovo ciclo dopo il disastro delle ultime due stagioni, verrà presentato alla stampa lunedì 7 luglio alle ore 13:00: sarà l’evento che darà il via alla nuova stagione, con il primo allenamento che si svolgerà nel pomeriggio nel campo esterno di Milanello. Durante la conferenza stampa, ci sarà sicuramente modo di parlare anche di calciomercato e di quanto accaduto finora: il Milan, che ha bisogno di una piccola rivoluzione della rosa, è apparso finora molto in difficoltà in entrata, mentre ha piazzato in uscita Reijnders al Manchester City e Theo Hernandez all’Al-Hilal (in attesa che il giocatore finalizzi l’accordo con gli arabi).

Furlani ha venduto anche Thiaw al Como, ma il tedesco non si è ancora convinto. Oggi è arrivato Samuele Ricci, che sarà a Milanello lunedì per l’inizio del ritiro, e a fine luglio è atteso Luka Modric. E per quanto riguarda gli acquisti, è finita qui. A proposito di uscite: un po’ a sorpresa, Allegri ha deciso di non vendere un giocatore che sembrava in uscita.

Offerta respinta, Allegri vuole valutarlo in ritiro

In queste ultime due stagioni, cioè da quando Furlani ha preso il controllo dell’area sportiva, il Milan ha sbagliato quasi tutti gli acquisti. E in ogni nuova sessione è stato sconfessato il lavoro della precedente: a gennaio, infatti, i rossoneri hanno venduto Morata e avevano messo alla porta anche Emerson Royal e Pavlovic, acquistati sei mesi prima, poi rimasti per diversi motivi. E quest’estate succede lo stesso per quanto fatto a gennaio.

Dei cinque acquisti fatti nella sessione invernale, ne sono rimasti soltanto due: Santiago Gimenez e Warren Bondo. Walker, Joao Felix e Sottil sono stati rispediti alla base. E sul messicano c’è anche qualche perplessità da parte di Allegri, che ha infatti chiesto l’acquisto di un altro centravanti (nelle ultime ore si è parlato di un clamoroso scambio con Dovbyk della Roma). Bondo, che ha giocato pochissimo in questi mesi, sembrava anche lui destinato all’addio, invece si prospetta un altro scenario: come scrive oggi Tuttosport, il Milan, per volontà di Allegri, avrebbe respinto la proposta del Burnley di prestito dell’ex centrocampista del Monza. L’allenatore lo vuole valutare in ritiro prima di prendere una decisione.