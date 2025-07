Allegri lo esclude dai convocati, niente ritiro: deve lasciare il Milan

Allegri, in comune accordo con la società, ha deciso di non convocarlo per il ritiro: sarà ceduto, tutti i dettagli

La stagione del Milan inizierà lunedì 7 luglio con due importanti eventi: la conferenza stampa di presentazione di Allegri e il primo allenamento a Milanello. Per quanto riguarda il primo, appuntamento alle 13:00 nella sala conferenze di Casa Milan; il secondo, invece, si svolgerà ovviamente a Milanello sul campo esterno, così sarà visibile anche ai tifosi. Ci saranno pochissime novità per quanto riguarda i giocatori presenti: dovrebbe far parte del gruppo Samuele Ricci, arrivato oggi a Milano per visite mediche e firma sul contratto, mentre per Luka Modric bisognerà aspettare fine mese, quindi post vacanze.

Non ci sono altri acquisti, in attesa di novità sul fronte Jashari nelle prossime ore. Mancheranno all’appello invece diversi giocatori: Tijjani Reijnders, che si è accasato al Manchester City, col quale ha giocato già il Mondiale per Club, e Theo Hernandez, nonostante non sia ancora ufficiale il passaggio all’Al-Hilal. Al francese, così come a Ismael Bennacer (che rientra dal prestito al Marsiglia), sono stati concessi altri giorni di vacanza in vista delle cessioni. Ma non saranno gli unici assenti.

Non sarà in ritiro col Milan, l’addio è già deciso

Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di valutare in corso d’opera il futuro di Yacine Adli, con Allegri pronto a vederlo in ritiro prima di decidere se mandarlo via o tenerlo. In particolare, era il giocatore quello intento a convincere l’allenatore ad essere confermato e giocarsi quindi le sue possibilità. Invece, non potrà farlo perché su di lui Allegri e società hanno già preso una decisione.

Come riportato da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, Adli non è stato convocato dall’allenatore per il ritiro della prima squadra in programma lunedì. Il francese si ritroverà, invece, se nel frattempo non dovessero cambiare le cose, con il Milan Futuro il prossimo 14 luglio con Massimo Oddo. Lavorerà con la squadra U23 in attesa di sviluppi sul suo futuro. Fino ad oggi, sono arrivati per lui interessamenti soltanto da Qatar e Arabia Saudita, mentre lui preferirebbe restare in Europa. In Italia al momento nessuna squadra si è mosse, potrebbe diventare un’opportunità la Francia. Non ci resta che attendere per capire cosa accadrà, ma una cosa è certa: Adli lascerà il Milan e questa storia finirà definitivamente.