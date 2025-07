Annuncio a sorpresa, ha rescisso il contratto: idea Milan a costo zero

Idea a costo zero per il Milan: il giocatore, a grande sorpresa, si è liberato a costo zero dalla sua squadra. I dettagli

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri è nato oggi. In attesa del primo allenamento della stagione, in programma lunedì 7 luglio alle ore 18:00, oggi gran parte della squadra si è ritrovata a Milanello per svolgere test medici e fisici. Il primo ad arrivare al centro sportivo è stato Matteo Gabbia, subito dopo di lui ecco Allegri, che torna a Milanello dopo più di dieci anni dall’ultima volta. Presente anche Igli Tare, il nuovo direttore sportivo, che nel frattempo sta portando avanti le trattative per acquisti e cessioni. I rossoneri attendono risposta dal Club Bruges per quanto riguarda l’affare Jashari: l’offerta è aumentata negli ultimi giorni ma per adesso non ci sono ancora segnali dal Belgio.

Dal Milan filtra un certo ottimismo. C’è poi ancora tanto altro lavoro da fare soprattutto in altri reparti. La difesa, ad esempio, ha la necessità di metter dentro due nuovi terzini e almeno un altro centrale, in particolar modo se dovesse andar via Thiaw in direzione Como. A grande sorpresa, un giocatore si è liberato dal suo club ed è ora libero a parametro zero.

Addio a costo zero, annuncio a sorpresa: il Milan può approfittarne

Potrebbe essere un’ottima idea cercare profili che possano ricoprire entrambi i ruoli e che quindi possano fare sia da difensore centrale che da terzino. Un identikit che risponde perfettamente per caratteristiche a Takehiro Tomiyasu, ex Bologna che da qualche anno si era trasferito all’Arsenal in Premier League. E l’avventura in Inghilterra non era iniziata nemmeno troppo male.

Il giapponese, nei primi anni, aveva avuto una buona continuità di minutaggio e di rendimento sia da terzino destro che da centrale. Purtroppo l’anno scorso una lunga serie di infortuni lo hanno costretto ai box e non ha preso parte al campionato dei Gunners. Ed è questa una delle motivazioni che ha spinto la società a rescindere il contratto del giocatore: pochi minuti fa infatti è stato divulgato un comunicato ufficiale in cui si annuncia la separazione fra le parti e la rescissione consensuale.

L’Arsenal ha voluto liberare il giocatore per dargli la possibilità di intraprendere più facilmente una nuova avventura. Il Milan potrebbe farci più di un pensiero per sistemare la difesa, o almeno in parte. Con lui avresti il classico jolly che può ricoprire più ruoli e con tanta voglia di rimettersi in gioco dopo un anno così complicato.