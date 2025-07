Dal Milan al Napoli, arriva con lo sconto: il prezzo è sceso

Milan e Napoli, la pazza idea di mercato prende forma: scende il prezzo per il grande colpo dell’estate

Oltre un mese e mezzo all’inizio della nuova Serie A, con Milan e Napoli che ripartiranno rispettivamente con due neopromosse come Cremonese e Sassuolo. Il tempo, nel frattempo, stringe soprattutto per quel che riguarda alcuni obiettivi da portare a termine in sede di calciomercato.

Gli azzurri dopo aver vinto con merito l’ultimo Scudetto ripartono dalla solidità impressa da Antonio Conte, che ha già a disposizione una rosa forte e rodata che andrà solo puntellata. In tal senso la firma di De Bruyne è un passo importante, anche in ambito europeo. Il Milan, d’altro canto, vivrà a breve una vera e propria rivoluzione.

L’addio di Reijnders, poi quello di Theo Hernandez e le voci sul destino (apparentemente in bilico) di Rafael Leao. Azzurri e rossoneri, come è già accaduto in passato, potrebbero tornare a duellare in sede di mercato. In questo momento c’è un nome in particolare che fa gola alle due dirigenze: occhio ad uno dei terzini più apprezzati d’Europa.

Milan-Napoli, che affare: terzino con lo sconto

Chi tratta con cura e precisione il tema del calciomercato è certamente Ekrem Konur, giornalista turco esperto della materia che a cadenza quotidiana aggiorna i suoi followers su ‘X’ con le ultime novità che riguardano spesso e volentieri le big di Serie A. In questo caso l’oggetto della possibile trattativa è uno dei terzini più talentuosi e interessanti della Liga.

Si tratta di Miguel Gutierrez, gioiello di proprietà del Girona reduce da una grande stagione nella Liga. Per il 23enne spagnolo, secondo Konur, una società in particolare parrebbe in pole position: “Il Napoli sta spingendo per la firma di Miguel Gutierrez quest’estate. Ma non sono soli”. Nonostante l’apparente vantaggio del club di Aurelio De Laurentiis, infatti, per il noto giornalista altri club avrebbero intenzione presto di farsi avanti.

“Anche Juventus, Milan, Arsenal e Manchester United stanno monitorando il terzino sinistro del Girona, la sua clausola rescissoria da 35 milioni potrebbe scendere a 30 se il Girona aprisse la porta”. Un’occasione da tenere, quindi, in considerazione da qui a qualche settimana. Se il Girona dovesse convincersi a cedere il suo gioiello – Gutierrez rimane sotto contratto fino al 30 giugno 2027 – allora potrebbe arrivare in Serie A, addirittura con lo sconto.

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, il terzino classe 2001 ha racimolato 36 presenze con 6 assist e 2 reti, uno dei quali in Champions League contro lo Slovan Bratislava. Il Milan dovrà quindi sbrigarsi, nella ricerca dell’erede di Theo Hernandez, con il nome di Miguel Gutierrez che rischia di sfumare: il Napoli in pressing sul Girona.