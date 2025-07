Ok di Allegri, l’affare si fa: al Milan per 15 milioni

C’è anche il sì di Allegri all’operazione, ora l’affare si può chiudere: la cifra d’acquisto dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni

Massimiliano Allegri è oggi a Milanello per la prima volta insieme alla squadra. Lunedì il primo giorno di ritiro: prima la conferenza stampa di presentazione in sede, poi il primo allenamento nel pomeriggio a Milanello. Iniziati i primi test fisici e medici: sui social sono circolate le prime foto del tecnico livornese in rossonero, impegnato anche in colloqui individuali con i giocatori. Lui e Tare stanno costruendo il nuovo Milan: Max, a differenza degli allenatori precedenti, sembra molto coinvolto nelle scelte di mercato e, a proposito di questo, nelle scorse ore c’è stato un incontro a Casa Milan insieme a Tare a tutta la dirigenza.

Si è parlato ovviamente di mercato e delle prossime mosse: il Milan deve fare molte operazioni, in entrata e in uscita, per sistemare la rosa. In primis, c’è la necessità di prendere due terzini, da un lato e dall’altro. Per la fascia destra, nelle ultime ore è stato accostato un nome nuovo e su di lui c’è il sì di Allegri.

Allegri ha detto sì, tutto pronto per il colpo

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com, nella riunione fra Allegri, Tare e Furlani ieri a Casa Milan si è parlato anche della possibilità di acquistare Pubill, esterno destro dell’Almeria che l’anno scorso è stato ad un passo dal vestire la maglia dell’Atalanta. L’affare con gli orobici è saltato perché il giocatore, a sorpresa, non superò le visite mediche.

Pubill è rimasto in Spagna con l’Almeria e ha disputato una buona stagione, sia a livello di rendimento che di minutaggio, e per questo è finito nuovamente nel mirino di diverse squadre. Fra queste, appunto, c’è anche il Milan, molto interessato all’acquisto del terzino spagnolo. L’affare si potrebbe fare intorno ai 15 milioni di euro: la cifra dovrebbe bastare per accontentare l’Almeria. Il nome, come detto, è stato proposto ieri ad Allegri e da parte sua è arrivato il sì: l’allenatore approva l’acquisto del terzino e per questo si può arrivare più facilmente ad un accordo. Le parti proseguono i colloqui per trovare un punto di incontro. Ci si aspettano aggiornamenti nelle prossime ore. Un altro nome per lo stesso ruolo finito nel mirino di Tare, e anche questo approvato da Allegri, è quello di Doué dello Strasburgo. Nelle ultime ore però c’è stato un forte inserimento da parte del Sunderland, promosso in Premier League dopo anni nelle serie minori.