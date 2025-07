Svolta in attacco, rescinde e firma col Milan: Tare piazza il colpo

Le ultimissime sul reparto offensivo del Milan. Sta accadendo qualcosa di incredibile: affare senza precedenti. Il punto della situazione

Il Milan in queste ore si sta concentrando sul reparto di centrocampo. Jashari continua ad essere il nome cerchiato in rosso da Igli Tare e tutto il gruppo di lavoro. Il Diavolo sta aspettando pazientemente una risposta da parte del Club Brugge, ad una proposta da oltre 35 milioni di euro con i bonus.

Una proposta importante che ha fatto crescere l’ottimismo tra gli uomini dell’entourage del giocatore, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Serve pazientare, prima di tuffarsi su altri obiettivi. Se il reparto di centrocampo dovesse essere sistemato, sarà poi tempo degli altri reparti.

Di certo arriveranno due terzini, uno destro e uno sinistro, e verosimilmente un centrale di difesa, con l’eventuale addio di Malick Thiaw. In questo caso il preferito è Giovanni Leoni, ma servono almeno 30 milioni di euro. Poi le attenzioni si sposteranno anche all’attacco dove i nomi sono davvero parecchi.

Milan, colpo a zero: Vlahovic pensa alla rescissione

Igli Tare ha detto di pazientare, perché l’occasione giusta potrebbe presentarsi da un momento all’altro. Il Milan d’altronde il suo attaccante ce lo ha già, Santiago Gimenez, ma ne vuole un altro con caratteristiche diverse. Si stanno facendo diversi nomi in questi giorni e nelle ultime ore sembra aver preso quota Mateo Retegui, che non convince per nulla i tifosi.

Resta vivo, sullo sfondo, anche Dusan Vlahovic, che potrebbe clamorosamente accendersi in queste ore. Tuttosport riporta un’indiscrezione davvero clamorosa. La Juventus e il serbo, infatti, come scrive Tuttosport, starebbero pensando anche ad una risoluzione contrattuale, che passa chiaramente da una ricca buonuscita.

E’ una proposta che sarebbe sul tavolo per chiudere definitivamente ogni tipo di discussione. Qualora si concretizzasse, Vlahovic potrebbe accasarsi dove vuole a parametro zero. Una prospettiva che ha fatto alzare le antenne a diversi dirigenti.

Nonostante le smentite, tra Igli Tare e Dusan Vlahovic ci sono state diverse chiacchierate, ma l’albanese non ha mai affondato il colpo per non ‘risolvere’ un problema al club bianconero. Vlahovic a zero, però, farebbe comodo a tanti, anche all’Inter di Beppe Marotta, sempre pronta a cogliere occasioni del genere. Tutto quindi è nelle mani del centravanti serbo