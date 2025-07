Addio Milan, l’ufficialità è appena arrivata

Ufficiale un’altra cessione in casa rossonera, è appena arrivato il comunicato: tutti i dettagli dell’operazione

La nuova stagione del Milan è già iniziata. Ieri e oggi la squadra, insieme al nuovo allenatore Massimiliano Allegri, si è ritrovata a Milanello per svolgere i test medici e fisici. Primo approccio quindi per l’ex tecnico della Juventus, che ritrova il centro tecnico di Carnago 11 anni dopo. Presente anche un folto gruppo di giocatori, meno Theo Hernandez e Ismael Bennacer, ai quali sono stati concessi più giorni di riposo per gli impegni con le Nazionali ad inizio giugno e perché sono entrambi in uscita.

Igli Tare, anche lui presente ieri a Milanello, è al lavoro per piazzare tutti gli esuberi: era già stata definita nelle scorse settimane una cessione importante e adesso, pochi minuti fa, è stata annunciata ufficialmente. Una cessione che ha fatto parecchio discutere: non per la cessione in sé, che può essere invece una buona opportunità per il giocatore, ma per la formula e le modalità.

La cessione è ufficiale, lascia il Milan

Il Milan, nelle scorse settimane, ha trovato l’accordo con il Lecce per la cessione di Francesco Camarda in prestito. Il giocatore, gestito in maniera pessima l’anno scorso, ha spinto per andar via e avere maggior minutaggio, cosa che i rossoneri non gli hanno garantito né con l’U23 e né in prima squadra, soprattutto con Conceicao (con Fonseca ha invece giocato per la prima volta da titolare in Serie A e ha fatto la prima presenza in Champions League).

Il Lecce è un’ottima opportunità per lui perché potrà avere spazio, come aveva proposto di fare il Monza a gennaio scorso (l’affare in prestito sembrava definito ma a sorpresa è saltato all’ultima curva). I pugliesi hanno ufficializzato l’acquisto di Camarda proprio in questi minuti: nelle prossime ore il giovane attaccante sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà alla squadra giallorossa.

🟡🔴 | Il calciatore 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐫𝐝𝐚 nella giornata di lunedì sarà a Lecce per sostenere le visite mediche. pic.twitter.com/PMbMFYo7qX — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) July 5, 2025

La formula d’acquisto ha sorpreso un po’ tifosi e non solo: non si tratta di un semplice prestito, ma di un trasferimento temporaneo con opzione di acquisto. Il Milan, almeno, ha inserito una clausola di riacquisto: per quanto riguarda le cifre, dovrebbe essere di 3 milioni il diritto di riscatto e di 4 milioni il contro-riscatto. In sostanza, i rossoneri dovranno riacquistare il ragazzo se lo riterranno opportuno. Un’operazione certamente positiva per Camarda e per la sua carriera, non il massimo invece per il Milan.