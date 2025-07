Allegri lo manda via: addio dopo il confronto a Milanello

Il giocatore lascerà il Milan in questa sessione di calciomercato. Non rientra nei piani del tecnico rossonero: il punto della situazione

Idee chiare per il Milan che domani inizierà la propria stagione. A Milanello i tifosi potranno assistere al primo allenamento della squadra di Massimiliano Allegri. Una squadra ancora incompleta, che si arricchirà di diversi innesti.

D’altronde Igli Tare sta lavorando per inserire in rosa ancora un centrocampista, oltre che due terzini, uno destro e uno sinistro, e un centrale, qualora andasse via Malick Thiaw o Fikayo Tomori. Servirà poi un centravanti, che dovrà avere caratteristiche diverse da Santi Gimenez. L’albanese è alla ricerca di un vero bomber.

In avanti così cambierà poco rispetto agli altri reparti. Rafa Leao e Cristian Pulisic saranno i giocatori di riferimenti dai quali si ripartirà senza alcun dubbio. Come detto ci sarà ovviamente il centravanti messicano e Alexis Saelemaekers, visto un po’ come il jolly, che può essere schierato ovunque.

In attacco ci sono pure Noah Okafor e Samu Chukwueze. Entrambi hanno la valigia in mano: Massimiliano Allegri li ha incontrati a Milanello. Un confronto soprattutto con il nigeriano in cui è stata ribadita la posizione del Diavolo. Con un’offerta da una quindicina di milioni, il nigeriano saluterebbe certamente

Milan, non solo Chukwueze: la lunga lista dei partenti

Ma la lista dei partenti è davvero lunga. Oltre a Chukwueze e Okafor, di cui abbiamo scritto, Igli Tare è chiamato a trovare una sistemazione a diversi centrocampisti. Ismael Bennacer e Yacine Adli sono pronti a salutare e non saranno a Milanello.

L’obiettivo, dunque, è quello di riuscire a chiudere le trattative per la loro cessione, prima di vederli presentare a Milanello. Sembrava vicino all’addio il calciatore francese, ma le proposte provenienti da Qatar e Russia non hanno convinto l’ex Fiorentina, che vorrebbe restare in Serie A o trasferirsi in Francia.

Potrebbe dunque servire del tempo prima di salutarlo, ma al Milan non c’è futuro, così come per Emerson Royal, che potrebbe dire addio al Diavolo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per l’ex Tottenham c’è la possibilità di un trasferimento in Spagna, al Betis, ma non può essere esclusa l’idea Turchia, con il Galatasaray pronto a bussare nuovamente alla porta del Diavolo. Infine c’è Divock Origi, per il quale si sta lavorando ad una rescissione del contratto.