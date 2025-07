Il Milan lo soffia al Napoli, inserimento a sorpresa per l’attaccante

Fase di stallo fra il Napoli e l’obiettivo di mercato e il Milan si è inserito: i rossoneri vogliono l’attaccante italiano

Il Milan, come annunciato da Igli Tare la scorsa settimana, è alla ricerca di un nuovo centravanti. Santiago Gimenez, è evidente, non convince a pieno la società né Massimiliano Allegri. A gennaio è stato fatto un investimento importante di oltre 30 milioni per strapparlo al Feyenoord e per questo è un acquisto da preservare, ma se dovesse arrivare un’offerta per lui sarà certamente valutata. Qualche sondaggio dalla Premier League è arrivato, ma nulla più. Il Milan, quindi, vuole affiancarlo ad un altro tipo di centravanti. Uno alla Giroud, come ha detto lo stesso Tare in conferenza stampa.

C’è un nome che è nella lista degli obiettivi del Milan da molto tempo e con il quale ci sono stati contatti anche a gennaio scorso prima di investire su Gimenez. Alla fine l’affare non si è fatto ma adesso il giocatore vuole fare il salto di qualità dopo aver giocato una buonissima stagione per rendimento e gol.

Il Milan vuole l’attaccante, i dettagli

Il Milan, come ha raccontato Gianluca Di Marzio, si è inserito nella corsa a Lorenzo Lucca dell’Udinese. I rossoneri avevano parlato col suo agente a gennaio scorso per capire le fattibilità dell’operazione: non se n’è fatto nulla anche per volontà dei friulani, che non hanno voluto privarsi di un giocatore così importante a gennaio e hanno preferito aspettare giugno per massimizzare l’introito.

Da tempo Lucca è nel mirino del Napoli e di Antonio Conte. La trattativa va avanti ormai da diverso tempo ma fino ad ora non si è mai arrivati ad una quadra e le parti non si sono mai avvicinate. In questa fase di stallo, quindi, si è inserito il Milan, che ha chiesto ancora informazioni all’Udinese e al suo agente per capire quali sono i margini di manovra. A prescindere dal discorso Gimenez, Allegri ha certamente bisogno di un altro attaccante: la scorsa settimana hanno salutato Tammy Abraham, che si è accasato subito al Besiktas, e Luka Jovic, al quale non è stato rinnovato il contratto. In questo momento quindi Gimenez è l’unico attaccante in rosa e per questo deve essere affiancato e, a quanto pare, il Milan sembra disposto a fare un altro importante investimento. Anche per Lucca, infatti, servirà un’offerta molto simile a quella fatta a gennaio al Feyenoord per il messicano. Sarebbe un altro acquisto italiano dopo Samuele Ricci, a conferma della controtendenza con il passato.