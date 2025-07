L’annuncio è arrivato in diretta, mazzata Milan: l’affare rischia di saltare

L’obiettivo del Milan rischia seriamente di saltare: il giocatore nella lista di Tare è finito nel mirino di un club inglese

Il Milan deve rinforzare la rosa ma è in netto ritardo sulle tante cose da fare. Ci è voluto un bel po’ di tempo per chiudere l’affare Samuele Ricci col Torino, presente ieri e oggi a Milanello insieme alla squadra e ad Allegri per i test medici e fisici. Preso dal Torino per 22 milioni, finora è l’unico acquisto ufficiale. A lui si aggiungerà presto Luka Modric, atteso per fine mese dopo le meritate vacanza post Mondiale per Club. In corso c’è una trattativa per Ardon Jashari del Club Bruges, e come al solito, pur di risparmiare pochi milioni, si sta perdendo ulteriore tempo.

L’offerta sul tavolo è importante e si attende una risposta dal Belgio. Nel frattempo Igli Tare lavora anche su altre questioni: ci sono due terzini nuovi e titolari da prendere, un centrale per l’eventuale sostituzione di Thiaw (che non è convinto di andare al Como) e un centravanti. Per quanto riguarda la questione terzini, rischia seriamente di saltare uno dei primi obiettivi della lista di Tare.

Arrivano gli inglesi, l’obiettivo del Milan è a rischio

I rossoneri, da tempi non sospetti, avevano messo gli occhi su Guela Doué, fratello del fenomenale Desiré, campione del Psg, e attualmente in forza allo Strasburgo. I tifosi lo hanno potuto vedere da vicino nella scorsa stagione in Europa League contro i rossoneri a San Siro con il Rennes, la sua ex squadra (ed ex squadra anche di Desiré, che in quell’occasione dimostrò già tutto il suo sconfinato talento).

Il giocatore sembra convincere anche Allegri e i colloqui sono in corso, ma l’inserimento proveniente dall’Inghilterra rischia di far saltare tutto. Doué è infatti finito nel mirino del Sunderland, squadra che tornerà a giocare l’anno prossimo la Premier League dopo anni difficili nelle serie minori. Gli inglesi devono rinforzare la rosa e il terzino francese è diventato un serio obiettivo. Sul piatto pare esserci già un’offerta da 20 milioni per convincere lo Strasburgo a vendere, cifra che il Milan ovviamente non spenderà mai. Vedremo se ci saranno ulteriori sviluppi nelle prossime ore, nel frattempo i rossoneri sono rimasti soltanto con Emerson Royal in quel ruolo dopo aver deciso di rispedire a Manchester Kyle Walker, che forse avrebbe meritato il rinnovo di contratto. Qualcuno arriverà sicuramente, ma chi? Doué è un obiettivo a rischio, oggi più di prima.