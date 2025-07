Nuovo bomber per Allegri: “Sta già parlando col Milan”

Contatti già avviati con il nuovo bomber: così il Milan è pronto ad accontentare Massimiliano Allegri, ecco cosa manca

La nuova era firmata Massimiliano Allegri è cominciata. Un Milan nuovo, che cambierà parecchio nelle prossime settimane approfittando della sessione estiva di calciomercato. Sta già accadendo: d’altronde la firma di Samuele Ricci rappresenta un colpo importante, lungimirante, prezioso.

Seppur con caratteristiche differenti l’ex Torino prenderà il posto di Reijnders, finito al Manchester City. In casa Milan, ora come ora, ogni discorso pare orientato al rinforzare l’attacco. Lo aveva già ammesso il ds Tare: servirà un attaccante da alternare a Gimenez nella prossima stagione.

A tal proposito, nelle ultime ore, è arrivata un’indiscrezione di mercato che può far felice Massimiliano Allegri e che di certo lascerà di stucco i tifosi rossoneri: un grandissimo colpo dietro l’angolo per il tecnico di Livorno.

Milan, ci siamo: annuncio sul nuovo bomber

Il giornalista Paolo Paganini durante la trasmissione ‘Maracanà‘ in onda su ‘TMW Radio’ è intervenuto per parlare di calciomercato e, in particolar modo, delle scelte che la dirigenza rossonera ha intenzione di compiere da qui ad alcune settimane. Il focus era e rimane solo uno: la firma di un grande attaccante.

Il nome caldo potrebbe essere, come è d’altronde da settimane a questa parte, quello di Dusan Vlahovic, ormai fuori dai piani della Juve. “Con il suo entourage Vlahovic ha in testa il Milan e ha già parlato coi rossoneri che stanno tergiversando”. Una rivelazione, quella del noto giornalista, che rappresenta la conferma sognata dai tifosi del ‘Diavolo’. Tifosi che accoglierebbero a braccia aperte la punta serba, ormai ai ferri corti con la Juventus. Un rapporto logoro quello tra la punta classe 2000 e la Vecchia Signora.

Dopo mesi nei quali si è parlato di possibile rinnovo, ora le parti non solo sono lontanissime ma pare che il calciatore sia in procinto di rompere definitivamente per tentare un eventuale addio a zero nell’estate 2026. Paganini ha spiegato ancora meglio la questione. “L’atteggiamento di Vlahovic lo abbiamo visto, credo che la situazione si risolverà negli ultimi giorni di mercato. Vuole rompere con la Juve“. Uno scenario evidentemente ben chiaro, rappresentato dal braccio di ferro tra Vlahovic e la società torinese.

Il Milan, alla finestra, osserva: in primis Allegri che conoscendo bene l’attaccante lo rivorrebbe alle sue dipendenze, alternandolo evidentemente a Santiago Gimenez. La Juventus, già a questo punto, dovrà fare le dovute valutazioni. Perché se Vlahovic dovesse rimanere a Torino, la dirigenza bianconera si ritroverà costretta a pagare i 12 milioni di euro previsti nell’ultimo anno di contratto del 25enne di Belgrado.

Un’eventualità che la Vecchia Signora difficilmente prenderà in considerazione. Decisamente probabile, dunque, che Vlahovic possa lasciare la Juve nelle prossime settimane: l’ex Fiorentina è reduce da 44 presenze complessive con 17 reti – di cui 2 nel recente Mondiale per Club – e 5 assist vincenti.