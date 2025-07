Saelemaekers spazza via ogni dubbio, il gesto che esalta i tifosi

Il gesto di Saelemaekers è stato subito notato dei tifosi sui social: l’ex giocatore di Bologna e Roma ha tanta voglia di Milan

Alexis Saelemaekers si è confermato anche Roma con un giocatore di assoluto livello. Al Bologna, con Thiago Motta, è migliorato sotto molti aspetti, soprattutto per quel che riguarda la lettura delle situazioni di gioco e come mettere a disposizione della squadra le sue ottime doti tecniche. Con la Roma, in un contesto diverso e con un bel po’ di caos prima dell’arrivo di Ranieri, ha avuto un buon rendimento e continuità.

Si era trasferito nella capitale in uno scambio di prestiti con Abraham: le due società avrebbero poi dovuto trovare un accordo durante l’anno per definire la situazione, ma non è arrivato. Così Abraham è tornato ai giallorossi (che lo hanno poi subito venduto al Besiktas) e Saelemaekers si prepara a tornare a Milanello ma stavolta vuole fare tutto il possibile per convincerà la società a trattenerlo, come avrebbe voluto anche Fonseca un anno fa, inascoltato. E Allegri sembra avere le stesse idee dell’allenatore portoghese.

Saelemaekers, in che ruolo può giocare con Allegri: tre opzioni

Stando alle indiscrezioni di qualche giorno fa, pare che Allegri abbia rivelato ad alcuni tifosi della Roma in vacanza che “Saelemaekers resta con me“. E lo stesso giocatore ha confermato la sua voglia di Milan: su Instagram, ha già aggiornato la biografia con il tag al profilo rossonero. Un gesto che i tifosi milanisti hanno ovviamente subito notato ed elogiato: fra le parti c’è sempre stata stima reciproca e le scelte della società hanno sempre creato molte polemiche.

Non è un caso che un allenatore come Allegri possa apprezzare un giocatore come Alexis. Fin dai tempi di Stefano Pioli, il belga viene definito un equilibratore, un esterno in grado di fornire sì qualità ma anche quantità in fase di non possesso. Il passaggio a Bologna con Thiago Motta è stato una svolta per la sua carriera: con l’allenatore italo-brasiliano è cresciuto molto dal punto di vista delle letture (cosa che Pioli non era mai riuscito a valorizzare) e questo lo ha reso un giocatore intelligente.

Allegri ha sicuramente notato queste cose anche nel corso dell’ultima stagione alla Roma e per questo ha intenzione di puntarci sul serio. Può diventare un’arma importante in molte situazioni: in un 4-2-3-1, può essere l’uomo chiave a destra con Pulisic trequartista, mentre nel 4-3-3 che ha in mente il tecnico livornese è il sostituto dell’americano in certe fasi di gioco. C’è anche una terza opzione: Allegri ha utilizzato spesso la difesa a tre in carriera e Saelemaekers può diventare un ottimo quinto, come ha fatto anche con Ranieri in giallorosso.