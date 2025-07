Jashari al Milan, l’attesa è finita

Le ultimissime sul centrocampista svizzero, che il club rossonero aspetta a Milano: il punto della situazione

“Ci teniamo che venga al Milan. La sua volontà è quella di venire, ma in questo momento dobbiamo rispettare quelle che sono le dinamiche di un altro club. Riteniamo di aver fatto una grande offerta. Mi auguro che questa vicenda si chiuda con una buona fine per il Milan e per il giocatore“.

Parlava così Igli Tare poco più di 24 ore fa nel corso della conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Dichiarazioni chiare del Direttore sportivo del Milan, che ha fatto capire come per Jashari fossimo alle battute finali. Il club rossonero ha presentato una proposta da 32,5 milioni di euro di base fissa più bonus, che fanno salire l’offerta a oltre 35 milioni.

Il Milan non ha alcuna intenzione di andare oltre e in queste ore si aspetta il via libera da parte del Club Brugge. Con il sì del calciatore, desideroso di sposare il progetto rossonero, un rifiuto da parte della squadra belga sarebbe difficile da comprendere.

Il Diavolo, dunque, è davvero fiducioso così come l’entourage di Jashari. Il giocatore è comunque destinato a lasciare il Club Brugge e non è un caso se nell’ultimo weekend non ha preso parte alla sfida contro il Rangers di Glasgow.

Milan, Tare ha fretta: il piano dell’albanese

Oggi, dunque, è quasi una giornata da dentro o fuori. Se il via libera non dovesse arrivare ancora il Milan potrebbe iniziare a guardarsi attorno e potrebbero tornare di moda i nomi di Xhaka e di Guerra, che hanno già fatto capire di essere propensi ad accettare la proposta del Milan.

Igli Tare ha fretta, perché la rosa è incompleta e dopo il centrocampista deve spostare le proprie attenzioni sulla difesa, dove servono un paio di terzini per completare il reparto, prima di concentrare tutte le proprie forze sull’attaccante.

Per il bombar servirà tempo. Il Milan ha deciso di attendere l’occasione giusta per mettere le mani su un calciatore che abbia caratteristiche complementari a quelle di Santi Gimenez, sul quale si è deciso di puntare. Dopo il centrocampista, dunque, sarà la volta di due difensore e poi dell’attaccante. Il piano del Diavolo è davvero chiaro: non resta che attendere fiduciosi l’evolversi della situazione.