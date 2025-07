Tare scatenato, cinque colpi in arrivo per il Milan: tifosi in estasi

Il Milan è pronto a regalare cinque acquisti a Massimiliano Allegri, Tare è scatenato: ecco i nomi

La nuova stagione del Milan è iniziata. Ieri il primo approccio di Massimiliano Allegri con conferenza stampa di presentazione e primo allenamento aperto al pubblico nel pomeriggio. La squadra farà doppi allenamenti per tutta la settimana. Il nuovo allenatore in conferenza stampa è stato molto chiaro: vuole unità d’intenti e voglia di migliorare giorno dopo giorno. Non ha parlato di calciomercato, ma è stato piuttosto chiaro: “La speranza è di arrivare al 31 agosto al meglio delle nostre possibilità“. E di lavoro da fare ce n’è, e pure tanto.

Lo sa bene Igli Tare, che ha dato solo un piccolo aggiornamento sull’affare Jashari: il Milan si è spinto parecchio oltre con un’offerta molto importante e il giocatore ha dato disponibilità al trasferimento, resta da convincere il Club Bruges che non ha ancora dato il via libera. In casa rossonera c’è grande ottimismo: la trattativa è molto simile a tante altre, con il Milan che fa leva sulla volontà del giocatore per risparmiare il più possibile, e per questo è molto probabile che il colpo si farà. Ma all’appello mancano altri 4 acquisti almeno in tempi brevi.

Il Milan pronto a chiudere 5 acquisti, i nomi

Secondo la Gazzetta dello Sport, nella testa di Tare e della società, al momento, ci sono cinque acquisti da fare il prima possibile, così da completare la squadra da mettere a disposizione di Allegri poco prima dell’inizio del campionato. Oltre a Jashari, gli altri profili individuati sono: un difensore centrale, due terzini e un centravanti.

Per quanto riguarda il primo, la scelta è Giovanni Leoni del Parma: i ducali continuano a chiedere 30 milioni per la cessione, il Milan spinge per inserire Liberali nell’affare e abbassare quindi le richieste dei gialloblu. Per completare la difesa, però, ci vogliono due terzini: uno a sinistra, al posto di Theo Hernandez, e uno a destra, per sostituire Walker non riscattato. Per sostituire il francese, per la Gazzetta dello Sport un obiettivo potrebbe essere Miguel Gutierrez del Girona, anche lui però con una valutazione molto alta.

A destra il Milan sta spingendo per Doué dello Strasburgo, fratello di Desirè ed ex Rennes (affrontò i rossoneri lo scorso anno in Europa League). Infine, per la questione centravanti, sta prendendo forza il nome di Dusan Vlahovic: il suo agente ci sta lavorando sotto traccia, il nodo resta l’ingaggio da 12 milioni ma la sensazione è che, alla fine, l’affare si possa fare.