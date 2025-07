Vlahovic al Milan, ultim’ora pazzesca: è stato annunciato

Vlahovic al Milan non è solo una suggestione, ma qualcosa di più: arriva l’annuncio che può segnare la svolta definitiva

Ci sono diversi nomi che stanno attirando su di sé notevoli attenzioni per quanto concerne gli sviluppi di calciomercato. E in cima alla lista c’è Dusan Vlahovic, sul cui futuro ci sono ancora tante incertezze.

Situazione piuttosto delicata e tutta da definire, la sua, con il muro contro muro con la Juventus. I bianconeri vogliono cederlo, il giocatore si è però impuntato al momento non intendendo accettare né il rinnovo al ribasso né la partenza verso una qualsivoglia destinazione, puntando ad arrivare alla scadenza del suo contratto tra poco meno di un anno.

Un clima di tensione che a Torino cercheranno di risolvere con nuovi colloqui tra il club e l’agente dell’attaccante. Guardano a tutto questo, in maniera molto interessata, ovviamente, i diversi club che avrebbero piacere di acquistare Vlahovic. Tra questi c’è il Milan, a cui il serbo è stato ripetutamente accostato. Le ultime dichiarazioni sul tema potrebbero giocare a favore dei rossoneri.

Vlahovic, il consiglio del giornalista Luca Calamai: “Fossi in lui spingerei per andare al Milan”

Di Vlahovic ha parlato, nel corso del suo editoriale su ‘Tuttomercatoweb’, il giornalista Luca Calamai. Suggerendo a Vlahovic di dirigersi al Milan.

Ecco l’argomentazione di Calamai: “Non ho dubbi su quello che potrebbe essere il rapporto tra Vlahovic e Allegri. Credo che il tecnico del Milan sarebbe la figura giusta per rilanciarlo. Ricordo immagini degli allenamenti alla Juventus e il fatto che tra i due ci fosse una vera sintonia. Se fossi al posto di Vlahovic, spingerei per andare al Milan, a costo di ridurre parecchio l’ingaggio. E’ un talento che deve ritrovarsi e che ha bisogno di una nuova sfida, prima sportiva che economica. Sono convinto che un Vlahovic al meglio potrebbe brillare in maglia Milan“.

Vedremo se il giocatore raccoglierà il suggerimento e deciderà di tentare una nuova strada per la sua carriera. La sensazione è che il mercato sia ancora molto lungo e che la situazione possa evolversi nelle prossime settimane. Alla lunga, Vlahovic dovrà anche riflettere sul rischio di rimanere in tribuna per un anno a Torino, qualcosa che effettivamente non gli converrebbe. Per lui, molto meglio giocare, vista la vetrina dei Mondiali in arrivo.