Annuncio devastante per i tifosi del Milan, Kessié torna in Serie A nella rivale

L’ex centrocampista rossonero nel mirino di una squadra della Serie A: contatti avviati, ci sarà il trasferimento?

Quando Franck Kessie ha deciso di non rinnovare con il Milan, fu una grande delusione per i tifosi. Nonostante la dirigenza gli avesse proposto un contratto più ricco del precedente, con uno stipendio praticamente raddoppiato, l’ivoriano decise di andarsene.

Il Barcellona ebbe la meglio proponendo a Kessie un ingaggio più alto, unito anche a una commissione sostanziosa all’agente George Atangana. Quando il giocatore era impegnato alle Olimpiadi, nell’estate 2021, aveva dichiarato che al rientro in Italia avrebbe sistemato tutto e rinnovato con il club rossonero. Poi le cose sono andate diversamente.

Nell’estate 2022, dopo aver vinto lo Scudetto con la squadra allenata da Stefano Pioli, si è trasferito a parametro zero al Barcellona. Al primo anno in Spagna ha vinto Supercoppa e anche Liga.

Ex Milan, Kessie torna in Italia? Ecco chi lo vuole

L’esperienza al Barça è durata una sola stagione. Nel mercato estivo 2023 è stato uno di quei calciatori che hanno deciso di lasciare l’Europa per accettare i tanti soldi offerti dalle squadre della Saudi Pro League. Nello specifico, lui ha firmato con l’Al-Ahli.

Kessie percepisce uno stipendio di 18-20 milioni di euro netti annui, il suo contratto scade a giugno 2026. In questi giorni si sta parlando della possibilità che torni a giocare in Italia, dove è la Juventus ad averlo messo nel mirino.

Il giornalista Luca Momblano, intervenuto a Juventibus, ha spiegato così la situazione: “Kessie è un nome per cui Comolli va matto. Giocatore extracomunitario che qualora arrivasse chiuderebbe gli slot. Calciatore da tempo “lavorato” da Comolli, sin dalle prime ore in cui è arrivato a Torino. Secondo me ha anche il sì del giocatore“.

Ovviamente, l’ingaggio elevatissimo del nazionale ivoriano rappresenta un grande ostacolo all’operazione. Da parte sua servirebbe un “sacrificio” nell’accettare i 4-5 milioni di euro netti annui che probabilmente la Juve ha in testa per il suo contratto da calciatore bianconero. Una cifra simile a quella che offriva il Milan ai tempi della trattativa per il rinnovo.

Kessie era stato accostato pure alla Roma, società alla quale il Milan lo strappò nel mercato estivo 2017. Quando ormai sembrava fatta per il suo passaggio dall’Atalanta alla Roma, la dirigenza rossonera (allora c’erano Fassone e Mirabelli) fece un’offerta contrattuale migliore e si portò a casa il giocatore. Nella capitale lavorano Frederic Massara e Gian Piero Gasperini, due persone che Franck conosce molto bene. Ma anche per i giallorossi l’affare è decisamente complicato.