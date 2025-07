Colpo a sorpresa del Milan: lo voleva Pioli

Stefano Pioli lo voleva al Milan, arriva il colpo a sorpresa: i tifosi restano a bocca aperta, cosa sta succedendo

Il mercato del Milan si sta accendendo. Dopo aver messo a segno già alcuni colpi di grande livello, Modric su tutti, ma anche Ricci, la dirigenza rossonera sta lavorando con grande impegno per regalare ad Allegri un erede di Theo Hernandez all’altezza delle aspettative di tutti, ma anche un centravanti che possa soddisfare le sue esigenze, considerando le perplessità che ancora avvolgono Gimenez, l’attaccante su cui il Milan sembrava aver puntato lo scorso anno.

In questo marasma di nomi e notizie, è tornato improvvisamente di moda Stefano Pioli. O meglio, si è tornati a parlare di un colpo rossonero che avrebbe potuto concretizzarsi quando sulla panchina milanista sedeva proprio l’allenatore dell’ultimo scudetto.

Tornato in Italia per rimettersi sulla panchina della Fiorentina, alla ricerca evidentemente di nuovi stimoli e nuove sfide in un ambiente in cui era riuscito a lasciare un ottimo ricordo, anche Pioli è alle prese con il mercato della sua Viola, e potrà finalmente avere a disposizione un giocatore che ha a lungo seguito anche mentre era al Milan.

Pioli lo voleva al Milan, ora lo ritrova alla Fiorentina: colpo a sorpresa

Tra i calciatori che Stefano Pioli aveva seguito con maggior attenzione quando allenava il Milan, spicca il profilo di Antonin Barak, centrocampista ceco dalla grande duttilità. Un giocatore che ha dimostrato, nelle fasi migliori della sua carriera, di poter fare la differenza in Serie A, grazie a un ottimo senso dell’inserimento e alla capacità di andare a segno senza troppa difficoltà.

Reduce da una stagione non particolarmente felice in Turchia, al Kasimpasa, Barak è ritornato alla base e attualmente è di nuovo un giocatore della Fiorentina, regolarmente a disposizone del tecnico Pioli, fino a prova contraria. E il suo obiettivo è cercare a tutti i costi di rimanere a Firenze, evitando un’ulteriore cessione a un anno dalla scadenza del suo contratto.

Lo ha confermato lo stesso Barak in un’intervista a diretta.it, parlando tra le altre cose del suo futuro ma anche del suo passato, e rivelando di essere stato davvero vicino al Milan: “Spero di rimanere alla Fiorentina. Ora l’allenatore è Pioli, che qualche anno fa mi avrebbe voluto al Milan. Purtroppo la trattativa è saltata all’ultimo secondo, ma immagino che adesso non sarò fuori dai suoi piani“.

Parole importanti da parte del centrocampista ceco, che forse avrebbe anche potuto far comodo al Milan. Ma, si sa, con i “se” e con i “ma” non si può fare la storia. Resta dunque solo il sogno per Barak di una trattativa svanita, una trattativa che forse avrebbe potuto cambiare la storia della sua carriera.