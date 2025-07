Colpo Milan, visite mediche per il terzino

Il giocatore ha svolto i controlli medici in Spagna: può diventare presto rossonero. Ecco cosa sta succedendo

Il Milan è pronto a piazzare il quarto colpo della sua campagna acquisti 2025-2026. Il club rossonero fino a questo momento ha messo le mani su Samuele Ricci, Luka Modric e Pietro Terracciano. Per il centrocampista italiano, i rossoneri hanno versato 23 milioni di euro più 2 di bonus nelle casse del Torino.

E’ stato un colpo targato Giorgio Furlani, che da tempo aveva trovato l’intesa con l’entourage del giocatore. Poi è toccato al Pallone d’Oro: in realtà per il croato era tutto da tempo, ma serviva che finisse il Mondiale per Club, prima di sbarcare a Milano. Così l’esperto calciatore ha firmato un contratto di una stagione con opzione per rinnovare per un altro anno.

E’ biennale, invece, l’accordo tra il Milan e Pietro Terracciano: il giocatore arriva in rossonero con due anni di ritardo. L’ex Fiorentina era uno dei candidati per il ruolo di vice Mike Maignan, poi la dirigenza del Diavolo decise di puntare su Marco Sportiello. Proprio la decisione di quest’ultimo di tornare a Bergamo, ha portato il Milan a puntare su Terracciano, che ha deciso di indossare la maglia numero uno.

Milan, arriva il quarto colpo: novità dalla Spagna

Le ultimissime novità relative al quarto colpo arrivano direttamente dalla Spagna. E’ Giacomo Iacobellis, collega di TMW che per primo ha scritto su X delle visite mediche che Pubill sta svolgendo a Barcellona.

L’Almeria ha dato il via libera a dei controlli preliminari per capire la stabilità del ginocchio. Se tutto dovesse essere ok, Pubill potrebbe diventare il colpo sulla destra del club rossonero. E’ questo di tempo per capire cosa succederà.

Nel frattempo il Milan aspetta novità dal Belgio per quanto riguarda Ardon Jashari. L’offerta da 32,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus è ancora sul tavolo e si spera che il Club Brugge lasci partire il centrocampista svizzero. Per quanto riguarda ancora il pacchetto arretrato, per il dopo Theo Hernandez sono in crescita le quotazioni di Pervis Josué Estupiñán Tenorio, con il Milan pronto ad alzare la proposta del Brighton dopo il no ad un’offerta da circa 14 milioni di euro. In uscita, infine, Tommaso Pobega si avvicina a grandi passi al Bologna. Il suo ritorno è davvero questione di dettagli