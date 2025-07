Kessie torna in Serie A, è arrivata la svolta: lo vuole il mister

Le ultime sul futuro del centrocampista ivoriano, pronto a far ritorno nel massimo campionato italiano: il punto della situazione

Franck Kessie si appresta a lasciare l’Arabia Saudita per far ritorno in Serie A. L’avventura in Saudi Pro League sta per giungere a conclusione. Il contratto dell’ivoriano scadrà il prossimo 30 giugno, ma l’idea è quella di cercare una nuova squadra già adesso, rompendo l’accordo con un anno di anticipo.

In questi ultimi mesi il nome dell’ex giocatore di Milan e Atalanta è stato accostato a diverse squadre del massimo campionato, ma al momento ancora nulla di concreto. Franck Kessie è felice dell’idea di giocare ancora in Italia dove si trova bene.

In passato è stata la Roma a provarci, ma senza risultati. Oggi i giallorossi stanno pensando ad altro, come dimostrano le ultime trattative. C’è così la Fiorentina di Stefano Pioli. Il tecnico di Parma vuole riabbracciare l’uomo dello Scudetto, con l’idea, magari, di piazzarlo nuovamente nel ruolo di trequartista.

Milan: i tifosi lo rivogliono, ma Kessie non è un obiettivo

Franck Kessie non ritornerà al Milan. Non mancano i tifosi – come si può leggere suoi social – pronti a riprenderlo, ma al momento il suo nome appare sul taccuino di Giorgio Furlani e Igli Tare. Il Diavolo sta pensando, come è noto da settimane, ad Ardon Jashari.

Lo svizzero è il vero grande obiettivo per la mediana. Il suo profilo piace tantissimo al dirigente albanese, così a Massimiliano Allegri. Il Club Brugge non ha ancora dato il via libera alla cessione: l’offerta da 32,5 milioni di euro più 5 milioni non ha convinto il club belga.

Il Diavolo aspetta pazientemente, convinto che prima o poi l’ok arriverà. Al momento, dunque, non si pensa ad alcuna alternativa. Xhaka è stato un obiettivo, ora è in stand-by al pari di Guerra. Il centrocampista spagnolo non ha ancora rinnovato con il Valencia e può così tornare di moda qualora saltasse definitivamente Jashari.

Nel frattempo, il Milan deve riuscire a trovare una sistemazione per Adli e Ismael Bennacer, che non rientrano nei piani del Diavolo. Farà le valigie anche Tommaso Pobega, destinato a vestire ancora la maglia rossoblu del Bologna. Addio previsto anche per Yunus Musah, ma serve una proposta superiore ai 25 milioni per il sì di Giorgio Furlani. C’è dunque tanto da lavorare per il club rossonero.