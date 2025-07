La pista si riapre: il Milan dice addio al difensore

Potrebbe aprirsi un nuovo scenario per quanto riguarda la difesa del Milan: i rossoneri sono pronti a salutare il giocatore

Potrebbe essere arrivato un momento di svolta per il mercato del Milan, o almeno per quel che riguarda la difesa. Mentre prosegue la ricerca di due nuovi terzini, Igli Tare riflette anche sull’acquisto di un difensore centrale. Al momento, però, in rosa ci sono quattro elementi: Gabbia, Tomori, Thiaw e Pavlovic. L’unico certo di restare è l’italiano, che ha di recente rinnovato il contratto legandosi ai rossoneri per lungo tempo. Il tedesco è stato quello più vicino alla cessione: il Milan aveva trovato un accordo da 25 milioni per la cessione al Como, ma il giocatore non ne ha voluto sapere e l’affare è saltato. Tare è stato chiaro: se non esce un difensore, non ne arriverà un altro.

E questo complica un po’ la situazione, considerando che questa squadra ha certamente bisogno di un profilo che possa alzare il livello. Profilo che Allegri ha individuato in Giovanni Leoni, che però costa 30 milioni (e sul quale c’è anche l’Inter). Ora però potrebbe aprirsi un nuovo clamoroso scenario.

Milan, svolta in difesa: si riapre la cessione

Il Milan sta portando avanti da tempo una trattativa con il Galatasaray per liberare Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo era passato in Turchia lo scorso gennaio in prestito con diritto di riscatto fino a giugno 2026. L’ex Atletico Madrid però vorrebbe andare al Como dal suo ex compagno di squadra Cesc Fabregas al Chelsea. Il problema è che il Galatasaray non ha intenzione di liberarlo, almeno per adesso. In questi colloqui, si sarebbero aperti discorsi anche per un altro giocatore.

A proposito di gennaio: il Milan e il Galatasaray avevano parlato anche di un possibile trasferimento di Pavlovic, che però è voluto restare in Italia. A quanto pare, secondo quanto riportato da giornalisti turchi, il Gala avrebbe fatto nuovamente un sondaggio per il difensore serbo. Pavlovic al momento sembra rientrare nei programmi tecnici di Allegri, che gli ha parlato per molto tempo anche durante il primo giorno del ritiro. In questo momento di grave emergenza terzini, non è da escludere che l’ex Salisburgo possa essere utilizzato anche in quella posizione.

Il Milan riflette, consapevole che un’offerta importante per Pavlovic non può essere rifiutata. Se i discorsi dovrebbero farsi seri, i rossoneri potrebbero quindi pensare di cederlo e di avere quindi il budget per provare il colpo Leoni, esattamente com’era nei programmi con il passaggio di Thiaw al Como. Il Parma però è stato chiarissimo: per il difensore ci vogliono 30 milioni per lasciarlo partire, altrimenti resterà per un altro anno almeno.