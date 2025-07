Milan, ad agosto arriva il centravanti: Allegri decisivo

Allegri fattore chiave per arrivare al grande colpo in attacco: a metà agosto il calciatore potrebbe aggregarsi ai rossoneri

Il Milan non ha mai smesso di pensare a Dusan Vlahovic. Allegri ha certamente bisogno di un altro attaccante: al momento, in rosa c’è soltanto Santiago Gimenez, che non ha ancora raggiunto il ritiro della squadra in seguito agli impegni con la Nazionale nella Gold Cup. C’è però la sensazione che il messicano non convinca al 100% l’allenatore e il direttore sportivo. E se dovesse arrivare un’offerta da almeno 30 milioni, la società ci penserebbe eccome ad una cessione. Ad ora però l’obiettivo è quello di preservare un importante investimento fatto soltanto pochi mesi fa.

In ogni caso, un altro centravanti serve dopo che Luka Jovic non ha rinnovato il contratto e Tammy Abraham è tornato alla Roma (e ha già trovato una nuova sistemazione, il Besiktas). Vlahovic è un’opportunità di mercato, ma è complicata: con la Juventus la rottura è totale, tant’è che si parla addirittura di una possibile rescissione del contratto, ma resta il grosso problema legato all’ingaggio da 12 milioni raggiunto grazie a determinate clausole. Ingaggio che è un ostacolo enorme per il Milan, ma una strategia c’è.

Vlahovic-Milan, l’affare si può fare: la strategia di Allegri

Fra Vlahovic e Allegri, durante gli anni alla Juventus, non c’è mai stato un grande feeling tecnico. Non a caso, la carriera del serbo ha subito una sterzata (in negativa) da quando è passato in bianconero con l’allenatore livornese, tutt’altro che noto per costruire situazioni di gioco adatte a centravanti come Dusan. Il rapporto personale però è ottimo e questo è un fattore da tenere in considerazione e sul quale la società punta per poter arrivare ad un accordo.

L’idea dei rossoneri è quella di procedere con grande calma in questa trattativa. Metà agosto potrebbe essere il momento migliore per convincere il giocatore a tagliarsi lo stipendio e accettare l’ipotesi Milan. Impossibile arrivare agli attuali 12 milioni che percepisce alla Juventus, più fattibile se dovesse ridurre l’importo a 6-7 milioni, come scrive il Corriere dello Sport. Al momento, l’ipotesi di una risoluzione contrattuale coi bianconeri non ha trovato conferme: se si liberasse a zero, per il Milan sarebbe ancor più semplice arrivare ad una stretta di mano. Per ora però non ci sono sviluppi in merito e per questo c’è da trattare: a metà agosto, nel caso, sarà più semplice strappare un sì ai bianconeri a cifre più basse, ma che arrivino almeno a 20 milioni. Insomma, Vlahovic è un’opportunità di mercato che il Milan può decidere o meno di cogliere.