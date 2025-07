Milan, assalto a Estupiñan: i dettagli dell’offerta rossonera

Il club rossonero ci sta provando concretamente per il terzino sudamericano: ecco gli ultimi aggiornamenti di mercato.

Dopo aver perso il duello con il Fenerbahce per Archie Brown, il Milan continua la caccia a un nuovo terzino sinistro. Ceduto Theo Hernandez all’Al Hilal, a Massimiliano Allegri è rimasto solo Davide Bartesaghi per quel ruolo, più Alex Jimenez eventualmente adattabile.

Igli Tare deve accelerare per prendere un rinforzo all’altezza di giocare titolare. In questi giorni stanno trapelando più nomi e quello che in questo momento appare in pole position è Pervis Estupiñan del Brighton. Anche Fran Garcia del Real Madrid, Nathaniel Brown dell’Eintracht Francoforte e Miguel Gutiérrez del Girona sono nella lista dei laterali mancini che interessano.

Calciomercato Milan, proposta per Estupiñan: le ultime news

Per quanto riguarda Estupiñan, il Brighton ha già preso il sostituto: Maxim De Cuyper. Il belga, accostato anche al Milan, è costato circa 20 milioni di euro più bonus.

Il giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano ha rivelato che il club rossonero ha offerto 12-13 milioni di euro più bonus per il cartellino del terzino ecuadoriano. Soldi che non bastano, il Brighton chiede di più: “Non 30 milioni – spiega Moretto – mi risulta molto più bassa la cifra che il Brighton chiede per vendere Estupiñan. Il giocatore ha fatto capire alla società la sua volontà di provare una nuova esperienza“.

Il Milan non è ancora vicino ad accontentare le pretese economiche del Brighton, però l’operazione non sembra impossibile. Forse 25 milioni di euro, bonus compresi, potrebbero bastare per portarlo via dall’Inghilterra. Attenzione al Manchester United, che viene dato come concorrente nella corsa all’ex Villarreal e che ha sempre tante risorse economiche da poter investire.

Il Milan deve cercare di essere abbastanza rapido in questa trattativa, altrimenti rischierà di avere i problemi già avuti in altre. Non a caso, gli unici due rinforzi ufficializzati finora (Ricci e Modric) sono stati presi con negoziazioni che non sono andate troppo per le lunghe. Comprare in Premier League non è mai semplice, i prezzi sono spesso più alti, Tare dovrà essere bravo a trovare un accordo con il Brighton.

Estupiñan è un classe 1998 che ha indossato diverse maglie nel corso della sua carriera: LDU Quito, Granada, Watford, Almeria, Maiorca, Osasuna, Villarreal e infine Brighton. Nel 2016 era stato comprato dall’Udinese, che però lo aveva subito mandato in prestito al Granada (allora della famiglia Pozzo). Nel 2017 la cessione definitiva al Watford (stessa proprietà). Quindi non ha mai vestito la maglia bianconera. Vedremo se indosserà quella del Milan a breve.