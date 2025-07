Allegri ne perde un altro, colpaccio in Serie A: ha firmato per tre anni

Nuovo addio in casa rossonera, il Milan vende ma resta in Serie A: annuncio ufficiale, ha firmato un triennale

L’estate rossonera prosegue, chiaramente, all’insegna del calciomercato. È altrettanto vero come nel prossimo futuro per i ragazzi di Allegri siano in programma delle amichevoli prestigiose contro club come Arsenal, Liverpool, Leeds e i campioni del mondo del Chelsea. Ed infatti si lavora in tal senso.

Mancano ancora alcune pedine all’allenatore livornese per poter avere un’idea chiara del suo nuovo Milan ma Tare, dopo i recenti pesantissimi addii, è al lavoro per accontentare Max. Prima Tijjani Reijnders -finito al Manchester City per una cifra che, bonus compresi, si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro – poi Theo Hernandez, ‘costretto’ in mancanza di offerte concrete dall’Europa a ripiegare sulla Saudi Pro League.

La ricchissima offerta dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi ha convinto il francese – e il Milan – a dire sì: un rapporto quello tra il laterale e i rossoneri che pareva ormai logoro. Nel frattempo a Milanello sono arrivati Samuele Ricci e Luka Modric, per rimpolpare una mediana che ha certamente bisogno di qualità. Il centrocampista croato, a fine carriera, regalerà spettacolo ed esperienza ad una squadra comunque giovane e che ha a disposizione il solo campionato di Serie A per mettersi in mostra.

In attesa di capire, poi, chi sarà il bomber che si alternerà – o più probabilmente rimpiazzerà – Santiago Gimenez. Al di là dei tanti nomi circolati per l’attacco di Allegri, con Rafa Leao che sembra sempre di più il fulcro del gioco che ha in mente il tecnico toscano, nelle ultime ore c’è stato un addio che i tifosi rossoneri proprio non si aspettavano.

Milan, addio UFFICIALE: resta in Serie A

L’esordio con la Cremonese tra poco più di un mese, continua la preparazione estiva agli ordini di Allegri e nel frattempo il calciomercato va avanti, con una cessione arrivata nelle scorse ore. Il comunicato del ‘Diavolo’ ha spiazzato i tifosi.

“Ac Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lapo Nava a US Cremonese. Il club ringrazia Lapo per la professionalità e impegno dimostrati dal suo ingresso nel settore Giovanile fino a oggi e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”.

Nava nella passata stagione ha racimolato 25 presenze complessive con il Milan Futuro, tra campionato e coppa Italia. Un’apparizione soltanto, invece, con la Primavera per l’estremo difensore classe 2004 che lascia a titolo definitivo il club di Via Aldo Rossi dopo aver compiuto la trafila nelle giovanili rossonere.