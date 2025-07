Clamoroso colpo dal Psg, il Milan sistema l’attacco: ecco l’occasione giusta

Tare pensa ad un clamoroso acquisto dal Psg per sistemare la situazione attacco: il giocatore è in uscita e non rientra nei piani di Luis Enrique

Il Milan, come è ormai noto, è alla ricerca anche di un attaccante. Al momento la priorità è quella di sistemare le fasce di difesa, prive di padroni dagli addii di Walker e di Theo Hernandez. Il primo non è stato riscattato dal Manchester City per poco meno di cinque milioni: a posteriori, considerando la situazione attuale, forse sarebbe stato meglio farlo e assicurarsi un giocatore dal buon rendimento. Il francese, dopo sei anni, è stato venduto per 25 milioni all’Al Hilal, voluto fortemente dal nuovo allenatore Simone Inzaghi.

I rossoneri, quindi, devono prendere due titolari, e sembrano aver individuato in Estupinan del Brighton e in Pubill dell’Almeria i due profili giusti per caratteristiche e, soprattutto, per costi. Allegri però ha anche altre necessità, basti pensare che sarà costretto a fare la tournée in Asia con Noah Okafor, in uscita da tempo, e Lorenzo Colombo in attacco. Santiago Gimenez non è rientrato ancora a causa degli impegni con il Messico fino a poche settimane fa, Jovic e Abraham sono andati via. Non ci sono altri attaccanti.

Dal Psg al Milan, idea clamorosa

Il Milan vuole provare a prendere Dusan Vlahovic dalla Juventus, ma è un’operazione difficile. I rossoneri sperano di poter accelerare verso la fine di agosto, quando i bianconeri avranno la necessità impellente di liberarsi del serbo. Che deve però dimezzarsi l’ingaggio per poter venire a Milano: gli attuali 12 milioni che percepisce in bianconero non sono sostenibili né dal Milan né da nessun’altra squadra in relazione al suo rendimento.

Attenzione però ad altre soluzioni e una di queste potrebbe arrivare da Parigi. I rossoneri, infatti, potrebbero pensare a Goncalo Ramos, che non ha trovato molto spazio con Luis Enrique in questa stagione anche a causa del grande rendimento degli altri attaccanti. Il portoghese è stato acquistato pochi anni fa dal Benfica per una cifra enorme (superiore ai 60 milioni) ma adesso, come Kolo Muani a gennaio scorso, può partire in prestito.

Secondo il giornalista Sacha Tavolieri, il Milan ci starebbe pensando, consapevole che si tratta certamente di un affare molto complicato sotto tutti i punti di vista. Goncalo Ramos è un giocatore di grande talento e potenziale, che a Parigi non sembra aver trovato il contesto giusto per lui. Al Milan si può rilanciare, ma la domanda sorge spontanea: con una sola competizione da giocare, come sarebbe gestita la situazione con Gimenez (pagato 35 milioni pochissimi mesi fa)?