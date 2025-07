Dal Milan al Sassuolo, affare confermato: l’annuncio di Carnevali

Un calciatore rossonero potrebbe proseguire la sua carriera in Emilia: Carnevali ha confermato l’interesse.

Effettuare cessioni si sta rivelando decisamente complicato per Igli Tare, che deve ancora piazzare diversi esuberi del Milan. L’obiettivo è accelerare in questi giorni, arrivando a fine luglio con un po’ di partenze (e di arrivi) concretizzate.

Purtroppo, quasi tutti i calciatori ceduti in prestito con diritto di riscatto sono rientrati a Milanello, solo Pierre Kalulu è stato acquistato a titolo definitivo dalla Juventus. Questo ha fatto sì che il club rossonero si ritrovasse con un gruppetto di esuberi abbastanza folto e non facile da sistemare.

Milan, futuro Adli: trasferimento a Sassuolo?

Uno dei giocatori che il Milan vuole vendere in questa sessione estiva del calciomercato è Yacine Adli. Il centrocampista francese è reduce da una discreta stagione alla Fiorentina, che però non lo ha riscattato per i 10,5 milioni di euro che erano stati concordati. Ha un contratto che scade a giugno 2026, pertanto per comprare il suo cartellino potrebbe bastare una cifra inferiore (7-8 milioni di euro).

Adli ha ricevuto alcune proposte dalla Russia, dal Qatar, dall’Arabia Saudita e anche dalla Francia. Ma c’è la possibilità che continui la sua carriera in Serie A. Il Sassuolo si è fatto avanti, come confermato dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali a margine del Gala Dinner Benefico United: “Adli è un giocatore che a noi interessa, poi è chiaro che tutti i calciatori stanno facendo delle valutazioni e stanno aspettando“.

Non c’è ancora una trattativa vera e propria, dunque. L’ex Bordeaux sta considerando tutte le opzioni sul tavolo e nei prossimi giorni dovrebbe prendere una decisione. Non è stato convocato da Massimiliano Allegri per la preparazione estiva della Prima Squadra, è stato aggregato al Milan Futuro (l’Under 23 che giocherà in Serie D) e certamente questo gli ha provocato un po’ di delusione.

Anche se è fuori dal progetto di Allegri, sperava di allenarsi comunque con il Milan A. I suoi agenti stanno filtrando le varie richieste e ci si aspetta che entro fine luglio arrivi una soluzione. Adli non dovrebbe avere problemi a trovare una sistemazione, anche se finora non è arrivata l’offerta giusta.

Il Sassuolo è neopromosso in Serie A, bisognerà capire se il progetto interesserà al centrocampista francese. Certamente, in maglia neroverde sarebbe un titolare e avrebbe l’opportunità di mostrare tutto il suo potenziale. Il club emiliano vuole allestire una squadra in grado di salvarsi senza soffrire fino a fine campionato, Adli sarebbe un grande rinforzo per la mediana di mister Grosso.