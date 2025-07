Il Milan ci prova con lo scambio: estremo tentativo per il grande colpo

Le ultime sul mercato rossonero: il Diavolo prova il grande affare. Due giocatori come contropartita. Il punto della situazione

C’è ancora tanto da fare per Igli Tare e Giorgio Furlani. Il Milan ha messo le mani su Luka Modric, Samuele Ricci e Pietro Terracciano, che non possono chiaramente bastare. Massimiliano Allegri attende fiducioso rinforzi dal mercato, ma al 19 luglio sperava di avere qualche pedina in più in rosa.

Attualmente, invece, il tecnico livornese si ritrova – di fatto – senza terzini. Theo Hernandez ha fatto le valigie da tempo, ma non è stato sostituito: nessun terzino sinistro né destro, nonostante dell’addio di Kyle Walker, Alessandro Florenzi si sapesse da tempo.

La difesa è dunque un cantiere aperto. Anche perché il Milan si augurava di riuscire a mettere le mani anche su un centrale. L’idea era quella di vendere uno dei calciatori del reparto arretrato presenti in rosa per far spazio ad un nuovo acquisto.

L’indiziato numero uno, non è più un segreto, a fare le valigie era Malick Thiaw. Il tedesco, che preferirebbe tornare in Germania, per potersi giocare le sue carte per la Nazionale, ha detto no al Como, che metteva sul piato 25 milioni di euro. E’ stata poi rispedita al mittente anche la proposta da parte del Crystal Palace.

Milan, Leoni sempre nel mirino: il punto della situazione

Ma la possibilità che qualcuno lasci il Milan è ancora viva. Il club rossonero attende offerte anche per Fikayo Tomori e Pavlovic. Per l’inglese potrebbe muoversi qualcosa dalla Premier League. Non è passato, d’altronde, molto dall’offerta da circa 25 milioni di euro da parte del Tottenham.

Ma anche il serbo può fare le valigie e nelle scorse ore è stato il Galatasaray a farsi avanti. Con i soldi incassati dalla cessione di un difensore, il Milan andrebbe all’assalto di Giovanni Leoni. Il centrale del Parma, che tanto piace alla Juventus, ma soprattutto all’Inter, è l’obiettivo numero uno del club rossonero.

Serve, però, una proposta da oltre 30 milioni di euro per ottenere il sì dei gialloblu. Il Milan, però, può abbassare le richieste grazie a due pedine che piacciono al Parma: stiamo ovviamente parlando Lorenzo Colombo e Mattia Liberali. Quest’ultimo può sbarcare in Emilia-Romagna a prescindere dall’affare Leoni. Il giovane bomber piace anche a Pisa, Cremonese, Torino e Genoa: i gialloblu, dunque, devono fare in fretta per l’ex Empoli