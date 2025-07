Piace ad Allegri, il Milan pensa al colpo d’esperienza sulla fascia: occhi in casa della rivale

Allegri è d’accordo, il Milan può chiudere il colpo di esperienza dalla Serie A: affare low-cost, i dettagli

Il Milan, ad oggi, quando ci dirigiamo verso la fine di luglio, non ha terzini titolari. Theo Hernandez, che ha dominato la fascia sinistra negli ultimi sei anni, è stato venduto all’Al Hilal, per poco più di 20 milioni. Un grave danno economico per un giocatore che, solo pochi anni fa, aveva valutazioni superiori ai 60 milioni. Una pessima gestione la sua, soprattutto nell’ultimo periodo. Altro pessimo esempio di gestione è il mancato riscatto di Kyle Walker: seppur reduce da sei mesi tutt’altro che esaltanti, in una situazione del genere averlo per soli cinque milioni avrebbe fatto parecchio comodo, in attesa di un rinforzo più giovane sul quale costruire il futuro (Pubill dell’Almeria sembra essere il prescelto).

Insomma, Allegri sta lavorando, ed è vicino alla tournée asiatica, senza terzini di ruolo titolari ma con i soli Alex Jimenez, Bartesaghi e Magni a disposizione (e con Saelemaekers che offre la possibilità di giocare a destra). In questa situazione di emergenza, Allegri potrebbe spingere per un acquisto di esperienza low-cost direttamente dalla Serie A.

Dall’Atalanta al Milan, colpo low-cost

Con la maglia dell’Atalanta, si è messo in luce Davide Zappacosta. Insieme a Gasperini ha ritrovato una seconda carriera ed è stato un elemento fondamentale per i successi recenti della squadra orobica. Ora all’Atalanta è chiaramente finito un ciclo con l’addio dell’allenatore, sostituito dall’allievo Ivan Juric. Mateo Retegui è stato venduto per 70 milioni in Arabia ed è pronto a partire anche Lookman direzione Milano (purtroppo, sponda nerazzurra).

Zappacosta dovrebbe restare per l’ultimo anno di contratto ma attenzione a possibili nuovi scenari. Il Milan potrebbe infatti spingere per prenderlo dall’Atalanta a prezzo di saldo e mettere quindi in rosa un giocatore di esperienza e che possa offrire garanzie su entrambe le fasce. In questo modo, insomma, i rossoneri si garantirebbero un giocatore dal sicuro affidamento e che può dare la possibilità all’allenatore di cambiare anche sistema di gioco. Zappacosta infatti può giocare da terzino, sia a destra che a sinistra, ma può fare, e forse anche meglio, l’esterno a tutta fascia di una difesa a cinque, utilizzata spesso da Allegri nelle sue passate esperienze alla Juventus. Insomma, un jolly a poco prezzo che può diventare un’ottima opportunità di mercato. Non ci resta che attendere per capire se ci saranno davvero momenti, ad oggi è soltanto un’ipotesi e nulla più.