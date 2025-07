Retroscena Milan, proposto lo scambio per il bomber

Tentativo a sorpresa dei rossoneri negli ultimi giorni per acquistare il bomber, ma la trattativa è saltata: il giocatore è andato altrove

Il Milan è alla ricerca di un altro attaccante per completare il reparto. Luka Jovic non ha rinnovato il contratto: le buone prove offerte verso la fine della stagione, dopo un lungo periodo di stop, non sono bastate per convincere la dirigenza a prolungare l’accordo con l’ex Fiorentina. Niente da fare nemmeno per Tammy Abraham: troppo alte le richieste della Roma così come il suo ingaggio, superiore ai 6 milioni. L’inglese, nel giro di pochi giorni, ha già trovato una nuova sistemazione in Turchia con il Besiktas.

Quindi a disposizione di Allegri, ad oggi, c’è il solo Santiago Gimenez, che nemmeno convince tantissimo l’allenatore (che preferirebbe un attaccante più di manovra). Il messicano, inoltre, non è ancora rientrato a Milano a causa degli impegni con la Nazionale nella Gold Cup. Insomma, fra le altre cose, anche questa si può considerare un’emergenza. I rossoneri stanno provando a capire la fattibilità dell’operazione Dusan Vlahovic con la Juventus, ma non è semplice. Adesso spunta un retroscena in merito ad un altro attaccante che il Milan ha provato a prendere.

Milan, tentativo per Lucca: proposto uno scambio

In queste ore è assoluto protagonista sul mercato il Napoli, fresco vincitore del campionato e regina indiscussa finora della sessione estiva. Kevin de Bruyne è il grande colpo dal peso specifico enorme: in Serie A un’operazione simile non si vedeva dai tempi di Cristiano Ronaldo alla Juventus. A lui si sono aggiungi negli ultimi giorni Noa Lang, ex obiettivo di mercato anche del Milan, e Lorenzo Lucca, acquistato dall’Udinese.

Prima che il Napoli si accordasse con l’Udinese definitivamente, il Milan aveva provato un inserimento. La proposta dei rossoneri includeva il cartellino di Lorenzo Colombo, attualmente aggregato al gruppo di Allegri come unico attaccante. Non è stato riscattato dall’Empoli a causa della retrocessione – nonostante una buona stagione, e non rientra nei piani dei rossoneri, così il Milan ha fatto un tentativo per convincere l’Udinese. Ma era ormai troppo tardi: la trattativa fra il Napoli e l’Udinese era già avviata da tempo e imbastita con ottimi risultati, sono serviti solo ulteriori accorgimenti per chiudere del tutto e ufficializzare l’affare. Lucca ha già raggiunto il ritiro di Dimaro dove si sta allenando con la squadra sotto le direttive di Conte e rinforza ulteriormente una squadra che rischia di creare un grande solco rispetto alle altre (Juve, Inter e Milan sono totalmente ferme sul mercato).