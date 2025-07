A forte rischio il numero 1 in classifica ATP: Sinner dovrà fare un miracolo

Il primo posto nel ranking ATP è a rischio per Sinner, il tennista altoatesino dovrà fare un miracolo: tutti i dettagli

Jannik Sinner si è tolto una enorme soddisfazione di recente con l’incredibile vittoria di Wimbledon, diventando così il primo italiano di sempre a riuscirci. Non c’era modo migliore per uscire da un momento difficile. Dopo la squalifica per il caso Clostebol, il tennista altoatesino era tornato in campo in occasione degli Internazionali d’Italia a Roma ed era riuscito ad arrivare in finale, arrendendosi però di fronte a Carlos Alcaraz. Lo stesso è accaduto anche a Parigi per il Roland Garros, in una finale che, a prescindere da chi ha vinto, è stata davvero epica.

Eliminato troppo presto anche ad Halle per il torneo ATP, il torneo inglese era l’occasione per prendersi la rivincita e nel miglior modo possibile. E ci è riuscito alla grande con una finale giocata in modo straordinario. Sinner, nonostante i tre mesi di stop, ha mantenuto la prima posizione in classifica nel Ranking, ma ora è a forte rischio. Mantenerla fino a fine stagione sarà davvero complicata.

Classifica ATP, Sinner rischia il primo posto

Per restare numero uno al mondo, Sinner dovrà fare difendere 6030 punti, suddivisi così: Canada 200 punti, Cincinnati 100 punti, US Open 2000 punti, Pechino 330 punti, Shanghai 1000 punti e Finals 1500 punti. Insomma, non sarà semplice raggiungere tutti questi traguardi, ma Jannik è un fenomeno assoluto (e l’ha dimostrato ancora) e può sicuramente farcela. Alcaraz, invece, deve farne 1060.

Quelli dello spagnolo sono così suddivisi: Cincinnati 10 punti, US Open 50 punti, Pechino 500 punti, Shanghai 200 punti, Bercy 100 punti, Finals 200 punti. Insomma, per Carlos ci sono grandi possibilità di raggiungere il primo posto nel Ranking ATP e superare Sinner da qui a fine stagione, ma anche per lui non sarà facile. Una cosa è certa: i due stanno continuando a regalare spettacolo e lo faranno ancora per tantissimo tempo considerando la loro età. Sinner e Alcaraz rischiano di ricreare i grandi duelli della prossima epoca come hanno già fatto di recente fra questa e la scorsa stagione, e non è finita qui. Non ci resta che assistere a questo magnifico scontro e capire cosa accadrà, facendo chiaramente il tifo per il nostro Sinner ma con grande rispetto nei confronti dello spagnolo Alcaraz, un altro assoluto fuoriclasse di questa epoca di tennis.