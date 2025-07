A un passo dal grandissimo ritorno, l’ex Milan sta per firmare: è una priorità assoluta

Si sta per decidere il futuro dell’ex Milan. Il grande ritorno è davvero a un passo. Svolta attesa a breve

Sarà un mercato anche di cessioni quello del Milan. Dopo quelle di Reijnders e Theo Hernandez, la lista è destinata ad allungarsi nei prossimi giorni.

Tommaso Pobega è ormai a un passo dall’approdo al Bologna stavolta a titolo definitivo. Il centrocampista non è partito per la tournée asiatica come Adli e Bennacer, altri due rossoneri in attesa di una nuova sistemazione. Fanno parte del gruppo che affronterà Arsenal e Liverpool anche altri giocatori destinati a lasciare a Milanello. Per Emerson Royal, Musah, Okafor, Terracciano, Thiaw, la cessione non è affatto da escludere. Si attende solo l’offerta giusta per decretare il loro addio e il conseguente acquisto di un sostituto.

Sostituti dei partenti che non sono ancora arrivati in attacco. Con Gimenez ancora assente dopo gli impegni con il Messico in Gold Cup, Allegri ha a disposizione il solo Colombo come centravanti per le prime amichevoli stagionali. Nessuno, finora, ha rimpiazzato sia Abraham (tornato alla Roma e ceduto al Besiktas) e Luka Jovic cui non è bastato un buon finale di stagione per ottenere il rinnovo di contratto.

Nuova squadra per Jovic, accordo a un passo

L’attaccante serbo è ancora in cerca di una nuova squadra. Le proposte non gli mancano. Declinata quella del Cruz Azul, per Jovic sono notevoli le chance di un ritorno in Liga dopo l’esperienza con il Real Madrid, conclusa nel 2022 con la cessione alla Fiorentina. Jovic che potrebbe tornare proprio a Madrid ma al Getafe, terza squadra rappresentativa in Liga della capitale iberica.

Stando ad AS, Jovic avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club madrileno. Mancano solo da limare gli ultimi dettagli sull’ingaggio per sbloccare l’affare. Il Getafe ha fretta e considera il serbo una priorità assoluta sul mercato. C’è, infatti, anche un altro club della Liga che sta tentando Jovic ovvero il neo promosso Oviedo, allenato dal serbo Veljko Paunovic che è un grande estimatore del connazionale. Per convincere l’ex Milan, l’Oviedo gli avrebbe proposto un bonus alla firma.

Firma che Jovic avrebbe voluto apporre sul prolungamento di contratto con il Milan. La doppietta all’Inter nella semifinale di Coppa Italia e la titolarità ritrovata con Conceicao lasciavano presagire una nuova permanenza dell’attaccante. Poi, è cambiato tutto. Allegri ha deciso di non puntare su di lui e l’addio è stato inevitabile. Vedremo ora chi arriverà al suo posto. Che sia un suo connazionale …