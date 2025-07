Beffa atroce per il Milan, torna in Serie A e va da Pioli: tifosi impietriti

L’ex tecnico rossonero è pronto ad abbracciare a Firenze il vecchio scudiero al quale si era affidato al Milan: che beffa per i tifosi

Forse, nel computo totale della storia dei trasferimenti del calciatore, sarebbe anche potuta andare peggio. Già perché quando nel 2022, da fresco Campione d’Italia, nonché Capitano, col Milan, il centrocampista decise di non rinnovare l’accordo in scadenza accettando le lusinghe del Barcellona, per un certo periodo i tifosi avevano temuto di assistere ad un Calhanoglu-bis.

Questo perché l’Inter del sempre sornione Marotta, annusato un altro colpo a zero dai cugini, aveva tentato degli approcci con l’entourage del calciatore africano, che però aveva ormai dato la sua parola al blasonato club catalano. Fu così che l’amarezza, per quanto non facile da digerire, fu accompagnata da una sorta di sospiro di sollievo: la perdita restò dolorosa, ma quanto meno non fu ingigantita da un altro ‘tradimento’ come quello messo in atto dal turco.

Trascorsi 3 anni dall’addio al Diavolo, Franck Kessié potrebbe ora valutare seriamente un ritorno nel massimo campionato italiano. L’esperienza al Barcellona, anche se bagnata da un importante gol contro il Real Madrid, è stata di fatto deludente. Al punto tale che dopo appena una stagione i blaugrana hanno pensato bene di cedere l’ivoriano al ricco club saudita dell’Al Ahli, col quale il giocatore ha sottoscritto un accordo fino al 2026. Il richiamo dell’Europa però, e della Serie A in particolare, si starebbe facendo insopportabile per l’ex Atalanta.

Kessié torna in Italia: riecco Pioli nel destino

Secondo gli ultimi rumors di mercato, il neo tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, l’uomo che portò quel Milan del 2022 alla conquista del 19esimo Scudetto, avrebbe iniziato a premere per riavere tra le proprie fila uno dei giocatori più rappresentativi dei quella squadra che, un po’ a sorpresa, sfilò lo Scudetto dalle maglie dei rivali cittadini.

Al di là degli ostacoli, invero di non poco conto, rappresentati dall’elevato ingaggio percepito dall’africano in Arabia, la dirigenza dei toscani potrebbe far breccia sui desideri del centrocampista proprio agitando la figura del suo caro e amato tecnico come calamita per sposare il progetto viola.

Rimpianto a più riprese dalla piazza rossonera per le sue prestazioni in campo e per una riconosciuta leadership esercitata anche tra le mura dello spogliatoio, Kessié potrebbe ricongiungersi col suo allenatore al Milan per un binomio che, ne siamo certi, alimenterà la nostalgia di parecchi tifosi rossoneri…