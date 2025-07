La Juve paga per Vlahovic: Milan, via libera allo scambio

Continuano ad essere tante la voci attorno al centravanti serbo: ecco come si sblocca la trattativa con il Diavolo

 Igli Tare e Giorgio Furlani attendono notizie dal Belgio per quanto riguarda Ardon Jashari e allo stesso tempo sono in trattativa per rafforzare il pacchetto arretrato. Massimiliani Allegri aspetta due terzini titolari, uno destro e uno sinistro. I nomi cerchiati in rosso adesso sono quelli di Pubill, per il quale sono arrivate garanzie dal punto di vista fisico dopo alcuni accertamenti al ginocchio, ed Estupinan.

La spesa complessiva che Giorgio Furlani si augura di affrontare è di circa 30/35 milioni di euro. Serve però ancora qualche giorno per definire la doppia trattativa. Per quanto riguarda Jashari, invece, è tutto apparecchiato. Occorre solamente che il Club Brugge mantenga la promessa fatta al giocatore e lo liberi affinché possa sposare il progetto rossonero. Poi la dirigenza del Milan potrà concentrarsi soprattutto sul mercato in uscita. Dopo Pobega al Bologna sono ancora parecchi i giocatori da piazzare e ovviamente, poi si penserà al centravanti.

Milan, Vlahovic idea caldissima: così sarà rossonero

Che Dusan Vlahovic sia la pista piĂą calda da seguire ve lo ripetiamo da tempo, nonostante in queste ultime settimane al Milan siano stati decine e decine di attaccanti. Per molti il Diavolo non ha nemmeno effettuato un sondaggio, altri sono impossibili da raggiungere via del prezzo davvero elevato.

Vlahovic, invece, resiste, nonostante le smentite da parte del club rossonero: l’ostacolo è ovviamente rappresentato dallo stipendio. Il serbo percepisce dodici milioni di euro netti, troppi per qualsiasi squadra. Lo è anche per il Milan che non andrà oltre i sei milioni. Ma un’eventuale buonuscita da parte dei bianconeri e i tre mesi (giugno, luglio e agosto) di stipendio già pagati dal club di Torino in questa calda estate potrebbero aiutare l’affare.

Ma attenzione alla possibilità che la trattativa si allarghi. La Juventus, d’altronde, continua a tenere d’occhio Fikayo Tomori, ma c’è un altro calciatore che piace: Yunus Musah. Sia l’inglese che l’americano hanno una valutazione più alta rispetto a Vlahovic (15 milioni): difficilmente il Diavolo venderà l’ex Chelsea e l’ex Valencia per meno di 25 milioni. Un eventuale scambio, dunque, metterebbe d’accordo proprio tutti. La trattativa può chiaramente decollare nella seconda metà d’agosto: non ci resta che attendere ulteriori sviluppi