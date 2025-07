Milan, il piano per Vlahovic: ecco l’offerta rossonera

L’attaccante serbo è sempre nel mirino di Tare: ecco gli ultimi aggiornamenti su questa pista di mercato.

L’acquisto di un nuovo centravanti rientra tra gli obiettivi della campagna acquisti estiva del Milan. Santiago Gimenez è stato confermato per la nuova stagione, però c’è l’idea di metterlo in concorrenza con un attaccante di livello simile.

L’ex Feyenoord è in vacanza dopo la Gold Cup vinta con la nazionale del Messico, quindi Massimiliano Allegri in questo momento ha solo Lorenzo Colombo e Noah Okafor da poter usare come prime punte nel suo 4-3-3. L’allenatore rossonero sa che non è che semplice comprare un centravanti forte a costi contenuti, dunque è in attesa che la società trovi le giuste condizioni per dargli il tassello mancante nel reparto offensivo.

Milan, affare Vlahovic: le ultime notizie

Uno dei nomi nella lista del Milan è quello di Dusan Vlahovic. Il 25enne serbo ha un contratto che scade a giugno 2026 e non c’è possibilità che rinnovi con la Juventus. Può lasciare Torino per un prezzo non altissimo.

Per non fare minusvalenza a bilancio, il club bianconero vorrebbe vendere il cartellino a 20 milioni di euro. Una cifra che ci può stare per un attaccante che nelle ultime due stagioni ha totalizzato 35 gol tra tutte le competizioni. Sembra un discreto affare, anche se c’è il grande ostacolo riguardante lo stipendio.

Vlahovic nell’ultimo anno di contratto con la Juventus percepisce 12 milioni di euro netti. La Gazzetta dello Sport scrive che il Milan può arrivare a offrire 6 milioni netti annui più bonus. L’ingaggio può crescere nelle stagioni future con la qualificazione della squadra in Champions League. La società rossonera non ha ancora affondato il colpo per l’ex Fiorentina, ma è in agguato e lavora a fari spenti su questa operazione.

Il giocatore ha già rifiutato le proposte arrivate dalla Saudi Pro League, vuole continuare a giocare in Europa. Negli ultimi giorni si è fatto avanti il Fenerbahce di José Mourinho, recentemente furioso con Jhon Duran, attaccante colombiano arrivato dall’Al Nassr che non si era presentato a un allenamento. L’allenatore portoghese vorrebbe un altro centravanti da alternare all’ex Aston Villa.

Certamente Vlahovic preferirebbe l’Italia alla Turchia, però si tratta anche di vedere il tipo di offerta che arriverà a lui e alla Juventus. Il Milan farà dei passi concreti la prossima settimana?