Non vuole andare via, ha deciso di convincere Allegri a puntare su di lui

Le ultime notizie relative al giocatore: ha scelto di restare a vestire ancora la maglia del Milan. Il no cambia i piani del Diavolo

Ha deciso di restare in rossonero. Vuole convincere Massimiliano Allegri a puntare su di lui. Il Milan lo aveva già venduto per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ma niente da fare. Ci ha pensato per un po’ di giorni, ma poi è arrivata la scelta.Â

Una scelta importante: ha messo il Milan davanti a tutto, rinunciando ad un contratto ricco da oltre quattro milioni di euro netti a stagione. Guadagnare quattro volte di più di quanto percepisce in rossonero non gli è bastato per accettare la proposta formulata dal Como. Malick Thiaw è così rimasto al Milan e ha deciso di provare a convincere Massimiliano Allegri.Â

Una scelta che divide i tifosi: molti, d’altronde, sono convinti che il tedesco sia il miglior centrale che il Diavolo ha in rosa. Una scelta che ha fatto piacere al tecnico livornese, anche perché Thiaw si è presentato prima in ritiro, proprio con questo obiettivo.

Calciomercato Milan, Thiaw cambia i piani del Diavolo

Malick Thiaw ha detto no anche al Crystal Palace. Il centrale ha le idee chiare: se proprio deve lasciare il Milan lo vuole fare per una squadra che gli permetta di fare il salto di qualità . La Premier League va bene, ma serve un team con ambizioni diverse. In alternativa (anzi, sarebbe la priorità ) il calciatore sposerebbe ben volentieri un progetto in Bundesliga. Il calciatore è infatti convinto che tornando a giocare in Germania avrebbe più possibilità di guadagnarsi la Nazionale.Â

Come detto, dunque, per Malick Thiaw ci sarà il Milan. Una scelta che cambia i piani del Diavolo: i rossoneri al momento, ovviamente, non possono affondare per un nuovo centrale: così Giovanni Leoni – primo grande obiettivo del Diavolo – rischia di sfumare e di accasarsi altrove.

Ma c’è ancora una speranza, che sia qualcun altro a salutare: negli ultimi giorni è tornati a parlare di Galatasaray per Pavlovic. E’ ovviamente una pista da seguire con attenzione, così come quella che potrebbe portare Fikayo Tomori in Premier League. In casa Milan credono che prima o poi un club inglese tornerà a farsi sotto per il giocatore. Per entrambi servono almeno 25 milioni di euro