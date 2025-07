Occhio al colpo last minute: il Milan è pronto alla soluzione low cost dal Bologna

Il Milan guarda in casa Bologna per un possibile colpo low cost al termine della sessione di calciomercato estiva se non dovessero arrivare gli obiettivi principali.

Per Igli Tare sono giorni caldissimi per quello che riguarda le trattative con il dirigente albanese che ha messo nel mirino diversi calciatori, pronto a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

A circa 40 giorni dalla chiusura del calciomercato estivo sono ancora molte le operazioni che il Milan si trova a dover concludere sia per quello che riguarda gli acquisti che per le cessioni. Il rientro di diversi calciatori dai prestiti costringe il club a salutare un numero elevato di calciatori che non rientrano nei piani del tecnico. L’assenza dalle coppe europee lascerà quindi poco spazio alle riserve con Massimiliano Allegri che ha chiesto alla propria dirigenza di poter lavorare con un numero ristretto di calciatori. Nel frattempo spunta una pista a sorpresa per il club rossonero con un possibile colpo low cost dal Bologna.

Calciomercato Milan, nome nuovo per la difesa: si guarda in casa Bologna

Il Milan è pronto ad affondare il colpo in casa Bologna in vista della prossima stagione con i rossoneri che valutano la pista Stefan Posch. Rientrato in rossoblu dal prestito all’Atalanta, il difensore austriaco non è una priorità per Vincenzo Italiano mentre potrebbe essere una carta importante in rossonero potendo agire sia da centrale che da terzino destro.

Classe 1997, Stefan Posch ha un solo anno di contratto con il Bologna che è pronto quindi a cederlo a titolo definitivo. Il valore del cartellino del difensore austriaco si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ma non è da escludere che gli emiliani possano prolungare di un anno il contratto del calciatore per poi lasciarlo partire in prestito per un anno.

I rapporti tra i due club finalisti della scorsa Coppa Italia sono ottimi come dimostrano i continui affari durante le ultime sessioni di calciomercato. Negli ultimi giorni le due società hanno definito il ritorno a Bologna di Tommaso Pobega a titolo definitivo con il Milan che otterrà circa 8 milioni di euro per il suo cartellino.

Posch sembra rappresentare una possibilità low cost per il Milan che prima proverà a chiudere per altri obiettivi per quello che riguarda la difesa. Estupinan e Pubill sono i nomi più caldi per quello che riguarda la difesa con Massimiliano Allegri che sarebbe felice di avere un altro centrale a disposizione ma potrebbe arrivare solo nel caso in cui dovesse partire uno tra Tomori e Thiaw.