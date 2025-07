Bomba Milan, affare pazzesco: ritorno clamoroso

Affare pazzesco e ritorno clamoroso per il giocatore: la bomba di mercato scuote anche il Milan, non se l’aspettava nessuno

Il Milan sta continuando a preparare la prossima stagione agli ordini di Massimiliano Allegri e sia i rossoneri che il tecnico toscano sono a caccia di riscatto dopo gli ultimi risultati che hanno ottenuto.

L’allenatore livornese vuole dimostrare di essere ancora un tecnico capace di fare la differenza e che l’ultima esperienza alla Juventus sia stata fallimentare non per colpe sue. Il Diavolo, invece, vuole lottare per tornare almeno in Champions League nella stagione 2026-2027 dopo aver chiuso lo scorso campionato fuori dalla zona europea. Entrambi sono desiderosi di rivalsa e c’è grande curiosità su cosa faranno i rossoneri in questa stagione.

La dirigenza, però, sa che non basta certo il solo Allegri per tornare grande visto che non ha la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi e c’è bisogno di fare di più sul mercato. In questi giorni, il Milan ha chiuso per l’arrivo di Pervis Estupinan dal Brighton che sarà l’erede di Theo Hernandez fino all’Al Hilal ed ulteriori colpi per rinforzare la rosa sono attesi nei prossimi giorni.

Sempre inerente al mercato, nelle ultime ore è arrivata una notizia clamorosa che ha lasciato tutti senza fiato, anche lo stesso Milan visto che stando a quanto riportato da Fichajes.net l’ex rossonero Joao Felix, non riscattato dal Chelsea a fine stagione, sarebbe in procinto di fare il suo ritorno al Benfica.

Dal flop Milan al Benfica: la clamorosa parabola di Joao Felix

Tra i giocatori che peggio hanno fatto la scorsa stagione con la magia del Milan vi è sicuramente Joao Felix. Acquistato in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, il talento portoghese ha deluso le aspettative che c’erano su di lui ed a fine anno non è stato riscattato. Nonostante tutto, Joao Felix è ancora molto apprezzato sul mercato e secondo Fichajes.net, il Benfica è vicino a riportarlo in Portogallo per permettergli di avere l’occasione di riscattarsi.

Proprio con la maglia delle Aquile, l’asso portoghese ha dimostrato tutto il suo talento incantando mezza Europa, venendo poi acquistato dall’Atletico Madrid per un totale di 126 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un trasferimento che nel 2019 lasciò a bocca aperta l’Europa intera e forse, anche a causa del costo del suo cartellino, Joao Felix non è mai riuscito a sfondare come avrebbe voluto.

Il portoghese è rimasto un giocatore incompiuto, ma avendo solo 25 anni ha ancora tutta la carriera davanti per riscattare il suo nome. Il Benfica lo sa e proprio per questo, stando a quanto raccontato dal sito spagnolo, sarebbe ormai vicinissimo a riportarlo in patria dove verrebbe sicuramente travolto dall’affetto dei suoi tifosi. La trattativa sarebbe già nelle sue fasi finali e la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni.