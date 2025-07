Tifosi del Milan increduli, via anche Comotto: è bufera rossonera

Un giovane talento rossonero verrà ceduto, l’accordo è stato trovato: ecco i dettagli.

Il Milan ha alcuni giovani molto promettenti sotto contratto e deve scegliere il migliore percorso di crescita per loro. Ad esempio, per Francesco Camarda è stato scelto di mandarlo in prestito a una squadra di Serie A, il Lecce.

L’accordo prevede un diritto di riscatto da 3 milioni di euro a favore del club pugliese e uno di controriscatto fissato a 4 che potrà esercitare il Milan. Nel contratto sono presenti anche alcuni bonus di valorizzazione che incasserebbe il Lecce: 75 mila euro per ogni presenza, 100 mila euro per ogni gol realizzato. La squadra rossoblu verrà ben remunerata se sarà spazio all’attaccante e se lui saprà farsi valere in questa stagione.

Milan, dopo Camarda può partire un altro gioiellino: le ultime

Il Milan probabilmente vorrebbe far compiere un percorso simile anche a Mattia Liberali, però il 18enne brianzolo ha un contratto che scade a giugno 2026 e servirebbe il rinnovo. Allegri lo ha convocato sia per la preparazione a Milanello sia per la tournée all’estero. La speranza è quella di riuscire ad arrivare a un prolungamento contrattuale, perché si tratta di un ragazzo molto promettente.

E a proposito di talenti rossoneri, bisogna parlare pure di Christian Comotto, a sua volta a disposizione di Allegri in questa pre-stagione. Il centrocampista classe 2008 è un giovane con tanto potenziale, il Milan ci punta per il futuro e per questo sembra aver fatto una scelta importante per la sua crescita.

Stando a quanto rivelato da Città della Spezia, è fatta per il trasferimento di Comotto allo Spezia. La formula è quella del prestito con un bonus di valorizzazione legato alle presenze a favore del club ligure. Più il ragazzo giocherà, più lo Spezia incasserà. Una soluzione intelligente per tutte le parti.

Conclusa la tournée con il Milan, Comotto dovrebbe andare a La Spezia per il prossimo passo della sua carriera. Usiamo ancora il condizionale, perché durante le finestre del calciomercato i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Comunque, un’esperienza in Serie B potrebbe fare bene al centrocampista, ovviamente a patto di avere un discreto minutaggio per mettere in mostra le sue qualità e crescere. Non rimane che attendere.