Dalla Juve al Milan ma non è Vlahovic: affare a sorpresa

Non solo Vlahovic, un altro giocatore che ha vestito la maglia della Juventus di recente è finito nel mirino del Milan

Il Milan ha messo nel mirino Dusan Vlahovic per l’attacco e questo non è più una novità. Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus al posto di Cristiano Giuntoli, sta cercando una soluzione per sbarazzarsi del suo pesantissimo contratto: in questi anni, nonostante un pessimo rendimento, è arrivato a guadagnare 12 milioni grazie ad una serie di clausole inserite nel contratto al momento dell’acquisto dalla Fiorentina (per oltre 70 milioni).

In scadenza fra un anno, la Juve vuole risolvere adesso e il Milan è fra le squadre interessate: c’è già una strategia con un’offerta da 15-20 milioni e una proposta di ingaggio da 5-6 milioni, solo così l’affare si può fare. In queste ore però sta circolando anche un’indiscrezione che riguarda un altro giocatore della Juventus finito nei radar di Igli Tare: è un attaccante arrivato a Torino sei mesi fa e che ha fatto davvero bene nel nostro campionato. Anche questa però è una trattativa tutt’altro che semplice.

Non solo Vlahovic, un altro obiettivo del Milan arriva dalla Juve

Il Milan, come scrive il Corriere della Sera, sta pensando anche a Randal Kolo Muani. Il cartellino del giocatore è di proprietà ancora del Paris Saint-Germain, che ha concesso alla Juventus di tenerlo per il Mondiale per Club dopo il prestito secco concordato a gennaio. Adesso bisogna però trovare una soluzione perché i bianconeri vorrebbero tenerselo e il giocatore stesso vorrebbe restare a Torino, ma non è facile.

Il Psg valuta Kolo Muani fra i 40 e i 45 milioni, una cifra altissima per le casse della Juventus. Comolli sta cercando una soluzione per avvicinarsi alle richieste con formule convenienti. In questa situazione di stallo, che per alcuni dovrebbe sbloccarsi entro questa settimana, potrebbe quindi inserirsi il Milan, che è alla ricerca di un attaccante dopo essere rimasto senza punte e con il solo Gimenez. Anche per i rossoneri però l’affare non è semplice per una questione di costi, inoltre Kolo Muani sta spingendo per tornare alla Juventus: si è trovato molto bene a Torino, dove ha avuto anche una buonissima continuità di rendimento, e vuole continuare il suo percorso in bianconero. Ecco perché, a prescindere dal Psg, la trattativa per i rossoneri è molto complessa, come quella per Vlahovic. Nel caso del serbo, però, si può sfruttare la necessità e la volontà della Juventus di disfarsene il prima possibile.