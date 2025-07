Il cambio modulo ribalta il mercato: Allegri ha fatto una richiesta ben precisa

Le amichevoli contro Arsenal e Liverpool hanno dato spunti tattici che potrebbero cambiare le idee del Milan sul mercato

Le prime amichevoli della stagione, prima a Singapore con l’Arsenal e poi ad Hong Kong contro il Liverpool, ci hanno già dato delle indicazioni molto chiare su quale sarà la strategia tattica del Milan per il prossimo anno. Non era difficile immaginarla se scegli un allenatore come Massimiliano Allegri. La sua idea è da sempre molto chiara: organizzazione difensiva (che molto spesso di traduce nella semplicissima pratica di tenere quanti più uomini possibili dietro la linea della palla) e poi in attacco vediamo cosa succede, sfruttando le caratteristiche dei giocatori per le ripartenze rapide.

In un calcio di questo tipo, senza grandi principi di gioco, Allegri può cambiare sistema a seconda dei giocatori che ha a disposizione, tanto l’idea non cambia. In queste amichevoli abbiamo visto un 5-4-1 contro l’Arsenal, mentre col Liverpool, in alcune fasi, a seconda dell’altezza del blocco difensivo, anche un 4-4-2 molto lineare. Il giocatore chiave è Alexis Saelemaekers, che consente al Milan questo tipo di fluidità, con o senza la palla. Un elemento fondamentale che anche Fonseca avrebbe tenuto volentieri l’anno scorso: non ascoltato.

Tare potrebbe cambiare strategia sul mercato, i dettagli

Un’altra interessante novità è l’utilizzo di Fikayo Tomori da terzino destro, sia con la palla che senza (supportato da Saelemaekers, come detto, in alcuni momenti della gara). Scelta inevitabile considerando che ad oggi Allegri non ha terzini destri disponibili: Walker non è stato riscattato, Emerson Royal è andato al Flamengo e Alex Jimenez ha avuto alcun problemini fisici. E fino ad oggi le prestazioni di Tomori sono state convincenti, così come quelle, manco a dirlo, di Saelemaekers.

E se questo cambiasse i piani di Tare sul mercato? Il Milan sta facendo grande fatica a trovare un terzino destro: piacciono molto Singo del Monaco e Doué dello Strasburgo, ma per entrambi le valutazioni economiche sono piuttosto alte. Le buone prestazioni di Tomori e l’utilizzo di Saelemaekers in una ipotetica difesa a cinque (a questo punto da non escludere come soluzione definitiva o in alcune gare), potrebbe convincere la società a cambiare idea: l’investimento pensato per il terzino destro potrebbe essere dirottato su un altro difensore centrale, così da aumentare l’attuale batteria da quattro a cinque (con l’aggiunta di Davide Bartesaghi, perfetto braccetto di sinistra). Giovanni Leoni resta il primo nome, ma per lui servono 30 milioni. Tare potrebbe optare per un’altra soluzione: lo scenario migliore in assoluto è l’acquisto di un centrale di qualità, forza ed esperienza che possa permettere ai rossoneri di fare un salto di qualità, con la speranza che alla fine Thiaw resti, sicuramente il migliore per qualità, rendimento e prospettive soprattutto da perno centrale.