Tare e Allegri lo volevano, ora va in Premier: accordo da 20 milioni

Un pallino di Tare proseguirà la sua carriera in Inghilterra: nelle scorse ore raggiunta l’intesa totale.

Il Milan deve ancora completare il proprio centrocampo, è risaputo. Dopo aver ingaggiato Samuele Ricci e Luka Modric, manca il terzo rinforzo programmato dalla dirigenza e da Massimiliano Allegri.

Non è un segreto neppure il fatto che l’obiettivo primario sia Ardon Jashari, per il quale la trattativa con il Club Brugge va avanti da oltre un mese ormai. L’ultima offerta formulata dai rossoneri è di 33,5 milioni di euro più 4,5-5 di bonus. Nonostante una proposta che è molto superiore al prezzo (6 milioni di euro) pagato dalla società belga per comprare il giocatore un anno fa, l’affare non si è ancora concluso. Anzi, rischia di saltare.

Milan, un ex obiettivo va in Inghilterra: i dettagli

Più di qualcuno aveva pensato a un’eventuale riapertura dei discorsi per Granit Xhaka, obiettivo di Igli Tare all’inizio della sessione estiva del calciomercato Il direttore sportivo del Milan aveva formulato un’offerta di circa 10 milioni di euro, respinta dal Bayer Leverkusen e poi mai migliorata.

Anche se l’esperto nazionale svizzero aveva detto sì al trasferimento a Milano, la trattativa è nata ed è morta nel giro di breve tempo. Non più giovanissimo (33 anni a settembre), però Xhaka sarebbe stato molto utile al centrocampo di Allegri. Hanno pensato a lui anche altre società della Serie A, ad esempio Inter e Juventus, però il futuro del calciatore sarà in Premier League.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha rivelato che Xhaka proseguirà la propria carriera nel Sunderland. Il prezzo del trasferimento sarà di circa 20 milioni di euro e il giocatore firmerà un contratto fino a giugno 2027. Il Bayer Leverkusen ha dato il via libera al trasferimento, dopo che inizialmente si era opposto alla cessione. Anche il nuovo allenatore Erik ten Hag si era esposto dicendo che lo svizzero sarebbe rimasto in Germania.

Il Sunderland ha fatto un’offerta difficile da rifiutare, visto che sul tavolo ha messo 20 milioni di euro per un quasi 33enne. Inoltre, Xhaka ha spinto molto per tornare in Premier League e alla fine il Bayer Leverkusen ha preferito vendere, evitando di tenere un giocatore controvoglia. Cosa che, invece, sta rischiando di fare il Club Brugge con Jashari. Una telenovela quasi surreale.