Stop Jashari, il Milan prende subito l’alternativa per 20 milioni

L’affare Jashari non è ancora saltato del tutto ma il Milan pensa anche all’alternativa: profilo individuato e pronta l’offerta decisiva

La questione Ardon Jashari non vede ancora soluzione. L’unica cosa certa è che non è finita: il Milan, che ha fatto un’ultima importante offerta da 35 milioni totali, non ha mollato la presa su un giocatore che, a prescindere da ogni discorso tecnico e tattico, vuole fortemente per il presente e per il futuro. I rossoneri sanno benissimo che questo è un investimento futuribile in pieno stile Reijnders: la spesa di oggi può essere ben ripagata nei prossimi anni considerando le qualità del ragazzo attuali e potenziali. Da qui si capisce perché l’insistenza dei rossoneri nonostante questo tiro e molla che va avanti da oltre 50 giorni: una situazione onestamente grottesca.

Il Club Brugge continua a mantenere la sua posizione durissima, probabilmente disturbato dall’atteggiamento del ragazzo che si è comportato finora molto male nei confronti della società che detiene il suo cartellino e col quale ha un regolare contratto. Niente è ancora deciso, in un senso o nell’altro, ma è inevitabile che il Milan si guardi intorno alla ricerca di un’alternativa.

L’alternativa a Jashari c’è già: pronta l’offerta

Abbiamo spiegato perché il Milan vuole così tanto Jashari: perché è un giocatore di gran talento che, nel giro di pochi anni, può essere rivenduto a cifre ancor più importanti di quelle che si vuole investire adesso. C’è quindi una motivazione anche finanziaria oltre che tecnica (entrambe indiscutibili). Ma se l’affare dovesse saltare definitivamente, i rossoneri potrebbero decidere di reinvestire una parte di quei soldi per un altro centrocampista.

La prima alternativa a Jashari è e resta Javi Guerra, che ha ricevuto una proposta di rinnovo da parte del Valencia alla quale però non ha ancora risposto. Si è preso del tempo il centrocampista spagnolo, cresciuto nelle giovanili del suo attuale club, per decidere il da farsi. Sa perfettamente dell’interesse del Milan e vuole capire l’evolversi della situazione. Un’offerta da 20 milioni potrebbe bastare al Valencia per dire sì. Anche questo scenario però è tutto da valutare: il Milan, infatti, se dovesse saltare Jashari, potrebbe anche decidere di non prendere un altro centrocampista (visti gli arrivi già di Ricci e Modric) e di concentrarsi su altri ruoli. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per capire come andrà a finire un siparietto che avremmo volentieri evitato.