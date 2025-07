Colpo in difesa grazie ad Allegri, il rinforzo è già in rosa

L’acquisto in difesa per il Milan è già in casa: Allegri pronto a valorizzare un giocatore che sembrava destinato all’addio

Si concluderà domani il Pre Season Tour del Milan, iniziato a Singapore con la partita contro l’Arsenal e proseguito ad Hong Kong contro il Liverpool. Coi Gunners è arrivata una sconfitta per uno a zero (con i rossoneri che hanno poi vinto i rigori, calciati a prescindere dal risultato nei novanta) mentre col Liverpool si è vinto e anche in maniera piuttosto convincente. L’avversario era perfetto per il piano tattico di Allegri: dieci uomini dietro la linea della palla, con un sistema di gioco che variava dal 4-4-2 al 5-4-1, e con il solo Rafael Leao libero da compiti difensivi e pronto a ripartire.

Il portoghese ha segnato il gol che ha sbloccato il risultato, poi Loftus-Cheek e la doppietta di Okafor nella ripresa. Prima dell’inizio del ritiro si era parlato dell’intenzione di puntare sul 4-3-3 come modulo di riferimento, ma fino ad ora abbiamo visto il Milan con altri sistemi e soprattutto con una difesa a cinque che valorizza gli elementi a disposizione del mister, soprattutto uno.

Rivitalizzato dalla cura Allegri: è come un nuovo acquisto

Il Milan ha due perfetti braccetti di sinistra (Pavlovic e Bartesaghi), due ottimi perni centrali (Thiaw e Gabbia) e un ottimo braccetto di destra: Tomori. L’inglese sembrava destinato a lasciare i rossoneri: a gennaio è stato ad un passo dal Tottenham ma poi l’affare è sfumato per volontà del ragazzo, che non ha voluto salutare l’Italia e Milano. Una cessione che sembrava rimandata solo all’estate, ma a quanto pare la situazione è cambiata.

Questo tipo di sistema in difesa valorizza le qualità di Tomori, come aveva provato a fare anche Conceicao nell’ultima parte della scorsa stagione. Se l’idea è di puntare davvero su questa struttura, allora l’inglese rischia di diventare seriamente una grande risorsa in quel ruolo. Di certo da solo non basta: servirebbe prendere un altro centrale di riserva per aumentare i giocatori del reparto. Ma in ogni caso Tomori potrebbe diventare davvero un’ottima soluzione. Inoltre, abbiamo visto in queste partite l’inglese anche in posizione di terzino destro in una linea a quattro. Questo offre ad Allegri un’altra soluzione a partita in corso o contro determinati avversari. Insomma, da sicuro partente a nuova risorsa: Tomori, con un contratto in scadenza a giugno 2027, potrebbe diventare come un nuovo acquisto grazie alla cura Max.