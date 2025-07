Il tesoretto per Jashari servirà per il grande colpo: i tifosi rossoneri aspettano solo lui

La trattativa per Ardon Jashari ha avuto un brusco stop nelle ultime ore con il Bruges che ha deciso di rifiutare l’ultima proposta rossonera per il centrocampista svizzero.

L’affare ora rischia di saltare definitivamente con il Milan che potrebbe veicolare il denaro destinato alla mezzala su un altro calciatore che da tempo è nel mirino di Massimiliano Allegri e Igli Tare.

Durante le prime uscite amichevoli del Milan, in preparazione alla nuova stagione, Massimiliano Allegri ha deciso di schierarsi inizialmente con una difesa a tre, modulo che potrebbe riproporre anche in occasione delle prime uscite ufficiali tra Coppa Italia e campionato. Nel caso in cui diventasse quello il modulo di base della squadra, il club dovrebbe intervenire sul mercato per cercare di mettere a disposizione del tecnico nuove pedine a livello difensivo.

Il Milan cambia obiettivo: il tesoretto su un difensore centrale

Se l’affare Jashari dovesse saltare definitivamente, il Milan potrebbe provare a portare in rossonero Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma che da tempo fa parte della lista degli obiettivi rossoneri in vista della nuova stagione. Classe 2006, ha stregato tutti durante la seconda parte dello scorso campionato, finendo nel mirino di tutte le big italiane.

Su Leoni c’è la forte concorrenza dell’Inter che in questo momento ha leggermente mollato la presa sul giovane difensore, intenta a chiudere altre trattative. Il Milan potrebbe provare a reinserirsi, anche se la richiesta del Parma da circa 35 milioni di euro, al momento sta spaventando le pretendenti. La volontà dei rossoneri è sempre quella di provare ad abbassare le richieste economiche degli emiliani grazie all’inserimento di una contropartita tecnica che possa favorire l’affare.

I ducali seguono da tempo Mattia Liberali, centrocampista del Milan che è in scadenza di contratto nel 2026. Le trattative per il rinnovo del giovane talento sono ferme da tempo e gli emiliani sono pronti a prenderlo a titolo definitivo. Il cartellino del classe 2007 potrebbe abbassare le richieste per Leoni ma il Milan dovrà cercare di fare in fretta per provare a superare la concorrenza di tutte le altre big italiane.

Per quello che riguarda il centrocampo, nel caso in cui non ci dovessero essere altri spiragli per Jashari, il Milan potrebbe provare a chiudere per Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista del Venezia è pronto a salutare i lagunari dopo la retrocessione in Serie B con gli arancioneroverdi che chiedono circa 10 milioni di euro per il classe 2000. Sull’ex Juventus ci sono da tempo Bologna e Fiorentina ma con un blitz Tare potrebbe sbaragliare la concorrenza.