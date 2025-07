Arriva di nuovo il Newcastle: 30 milioni per strapparlo al Milan

Il Newcastle è interessato ad un giocatore del Milan e prepara l’offerta giusta per strappare il sì a Furlani, i dettagli

Il Milan e il Newcastle, ormai due anni fa, hanno dato vita ad una grossa operazione di mercato. Sandro Tonali, uno dei pilastri dei rossoneri e uomo chiave per lo scacchiere allora di Stefano Pioli, fu ceduto agli inglesi per una cifra inferiore ai 60 milioni. Oggi, dopo un anno di stop a causa del caso calcioscommesse, il centrocampista italiano è diventato un perno del Newcastle di Eddie Howe, qualificato in Champions League lo scorso anno anche grazie ai gol e alle prestazioni di Sandro.

Era l’anima del Milan, che Giorgio Furlani, solo dopo aver scalzato Paolo Maldini, ha deciso di vendere per arricchire la proprietà e il Milan ne ha pagato le conseguenze sul campo. Adesso gli inglesi potrebbero tornare alla carica per un altro giocatore rossonero. In realtà è un ritorno di fiamma perché già l’anno scorso era stato fatto un tentativo, ma l’affare non è andato in porto. Ora la pista si può sorprendentemente riaprire.

Dal Milan al Newcastle, la storia si ripete: pronta l’offerta

L’estate scorsa il Newcastle aveva provato a prendere Malick Thiaw. Il Milan, sempre ben disposto a vendere i suoi giocatori migliori alle cifre giuste, lo valutava circa 40 milioni e non si è arrivati ad un accordo. Il tedesco è rimasto in rossonero e ha avuto, come tutti gli altri, una stagione di pochi alti e tantissimi bassi. Ma Thiaw è il miglior difensore del Milan per rendimento attuale e per potenziale: ha ancora ampi margini di miglioramento e non a caso grandi club lo tengono d’occhio.

Qualche mese fa si era parlato di Bayer Leverkusen, ma l’addio di Xabi Alonso ha cambiato le carte in tavola. Addirittura c’era stato un sondaggio anche del Bayern Monaco. La trattativa più concreta era quella col Como: il Milan, ovviamente, aveva detto sì a 25 milioni, ma l’affare è sfumato per volontà del ragazzo, che preferisce restare in rossonero o andare in squadre più prestigiose.

In queste ultime ore pare si sia fatto avanti ancora una volta il Newcastle, che potrebbe mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni per convincere il Milan a dire sì. La cifra basta e avanza per Furlani, ma bisognerà capire se questa proposta arriverà davvero o se sarà soltanto un timido interesse. Per Thiaw sarebbe sicuramente un’ottima occasione per andare nel miglior campionato al mondo, in una squadra dalle grandi prospettive e per guadagnare cifre più importanti. Il Milan, nel caso, festeggerebbe la plusvalenza (Maldini lo acquistò per soli 6 milioni).